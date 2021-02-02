Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента 2 февраля одобрил структуру, состав и программу правительства Улукбека Марипова. Коалиция большинства одобрила его днем ранее на пост премьер-министра.
По данным государственного информагентства «Кабар» и депутата Дастана Бекешева, Улукбек Марипов предложил следующую структуру и состав правительства:
- премьер-министр — Улукбек Марипов;
- первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
- министр экономики и финансов, а также вице-премьер-министр — Улукбек Карымшаков;
- руководитель аппарата правительства и министр — Жениш Асанкулов;
- министр обороны (по согласованию с президентом) — Таалайбек Омуралиев;
- министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
- министресса юстиции — Асель Чынбаева;
- министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Кайрат Иманалиев;
- министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажиев;
- министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;
- министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций — Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности — Кубанычбек Турдубаев;
- министр сельского, водного хозяйств и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;
- председатель Госкомитета нацбезопасности (по согласованию с президентом) — Камчыбек Ташиев.
Что поменялось?
Кандидат в премьер-министры Марипов предложил структуру кабмина, немного отличающуюся от действующей. Еще на рассмотрении его кандидатуры в коалиции большинства парламента Марипов заявил, что хочет сократить количество ведомств с 22 до 16.
По плану Марипова, слиянию подлежат минэкономики и минфин, но Нацбанк останется независимой структурой. В новое министерство экономики и финансов войдут налоговая и таможенная службы.
Кандидат в премьер-министры предлагает объединить министерство труда и соцразвития с минздравом. Этому уже воспротивились 17 НПО, которые работают с сфере защиты прав лиц с инвалидностью.
Кроме этого, по данным издания Kaktus.media, в МВД переходит ряд ведомств и служб: ГСИН, госпредприятие «Унаа», служба судебной экспертизы. Также при МВД создадут аналог финпола — Службу по борьбе с экономическими преступлениями.
Этой новости не обрадовался нынешний глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев, а президент Садыр Жапаров считает, что «для Кыргызстана и 12 министерств много». Какие функции будет выполнять и какие структуры войдут в министерство обороны пока неизвестно.
Кто изменился?
В предлагаемом составе правительства не стало вице-премьер-министра по социальному блоку. На этом посту до сегодняшнего дня работала Эльвира Сурабалдиева. Экс-депутатку назначил бывший тогда и.о. премьер-министра Садыр Жапаров на фоне октябрьских событий.
Впрочем, Сурабалдиева «не жалеет» об уходе с поста главы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Она передала 2 февраля штаб в ведение минздрава — 4 февраля будет сто дней ее работы в качестве вице-премьер-министрессы.
«Благодарю всех, кто помогал и поддерживал, а также тех, кто критиковал и был требовательным к моей работе — высокий пост требует большой ответственности, хоть и стоит больших стрессов. Пришла в сложный период, знала что временно — об этом обговаривалось заранее», — написала она в своем микроблоге и пообещала отчитаться.
Рассказать о проделанной работе на посту министра решил и Тилек Токтогазиев, возглавлявший минсельхоз. Теперь Марипов видит на этом посту Аскарбека Джаныбекова.
«Я обещал, что на позиции министра буду открыт с вами и подоотчетен вам, поэтому завтра расскажу, какие основные проекты были реализованы нашей командой за 100 дней. К слову, сейчас ходят много разных слухов обо мне, о министерстве, прошу вас доверять только проверенной информации и не делать преждевременных выводов», — написал Токтогазиев.
Новый состав и структуру правительства должны одобрить депутаты парламента на пленарном заседании 3 февраля.