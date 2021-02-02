Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента 2 февраля одобрил структуру, состав и программу правительства Улукбека Марипова. Коалиция большинства одобрила его днем ранее на пост премьер-министра.

По данным государственного информагентства «Кабар» и депутата Дастана Бекешева, Улукбек Марипов предложил следующую структуру и состав правительства:

премьер-министр — Улукбек Марипов;

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

министр экономики и финансов, а также вице-премьер-министр — Улукбек Карымшаков;

руководитель аппарата правительства и министр — Жениш Асанкулов;

министр обороны (по согласованию с президентом) — Таалайбек Омуралиев;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министресса юстиции — Асель Чынбаева;

министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Кайрат Иманалиев;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажиев;

министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;

министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций — Гулмира Абдралиева;

министр энергетики и промышленности — Кубанычбек Турдубаев;

министр сельского, водного хозяйств и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;

председатель Госкомитета нацбезопасности (по согласованию с президентом) — Камчыбек Ташиев.

Что поменялось?

Кандидат в премьер-министры Марипов предложил структуру кабмина, немного отличающуюся от действующей. Еще на рассмотрении его кандидатуры в коалиции большинства парламента Марипов заявил, что хочет сократить количество ведомств с 22 до 16.

По плану Марипова, слиянию подлежат минэкономики и минфин, но Нацбанк останется независимой структурой. В новое министерство экономики и финансов войдут налоговая и таможенная службы.

Кандидат в премьер-министры предлагает объединить министерство труда и соцразвития с минздравом. Этому уже воспротивились 17 НПО, которые работают с сфере защиты прав лиц с инвалидностью.

Кроме этого, по данным издания Kaktus.media, в МВД переходит ряд ведомств и служб: ГСИН, госпредприятие «Унаа», служба судебной экспертизы. Также при МВД создадут аналог финпола — Службу по борьбе с экономическими преступлениями.

Этой новости не обрадовался нынешний глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев, а президент Садыр Жапаров считает, что «для Кыргызстана и 12 министерств много». Какие функции будет выполнять и какие структуры войдут в министерство обороны пока неизвестно.

Кто изменился?

В предлагаемом составе правительства не стало вице-премьер-министра по социальному блоку. На этом посту до сегодняшнего дня работала Эльвира Сурабалдиева. Экс-депутатку назначил бывший тогда и.о. премьер-министра Садыр Жапаров на фоне октябрьских событий.

Впрочем, Сурабалдиева «не жалеет» об уходе с поста главы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Она передала 2 февраля штаб в ведение минздрава — 4 февраля будет сто дней ее работы в качестве вице-премьер-министрессы.

«Благодарю всех, кто помогал и поддерживал, а также тех, кто критиковал и был требовательным к моей работе — высокий пост требует большой ответственности, хоть и стоит больших стрессов. Пришла в сложный период, знала что временно — об этом обговаривалось заранее», — написала она в своем микроблоге и пообещала отчитаться.

Рассказать о проделанной работе на посту министра решил и Тилек Токтогазиев, возглавлявший минсельхоз. Теперь Марипов видит на этом посту Аскарбека Джаныбекова.

«Я обещал, что на позиции министра буду открыт с вами и подоотчетен вам, поэтому завтра расскажу, какие основные проекты были реализованы нашей командой за 100 дней. К слову, сейчас ходят много разных слухов обо мне, о министерстве, прошу вас доверять только проверенной информации и не делать преждевременных выводов», — написал Токтогазиев.

Новый состав и структуру правительства должны одобрить депутаты парламента на пленарном заседании 3 февраля.