Пресс-служба ГСБЭП (Финпол) сообщила, что 1 февраля была уничтожена просроченная кондитерская продукция, обнаруженная на одном из складов столицы.

В ведомстве отметили, что уничтожено 5 тонн натуральных соков и около 5 тысяч коробок кондитерской продукции (печенье и конфеты).

По факту зарегистрировано досудебное производство, следствие ведется под контролем председателя финпола Сыймыка Жапыкеева.

«Вместе с этим финансовой полицией продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов по всей республике», – заключили в ведомстве.

В январе 2021 года сотрудниками финансовой полиции совместно с проектом «Не сахар» был обнаружен очередной склад, на котором хранилось большое количество просроченной кондитерской продукции.

Это были конфеты, печенье и различные сладости сроком годности до 2017-2018 годов. На складе были обнаружены и изъяты печати для перебивки даты выпуска на упаковках, а также продукция без фактического срока годности.

Выявленный склад с просроченной продукцией опечатан.

Глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев ранее упоминал это дело в своем видеообращении. Тогда он отметил, что ведомство работает над выявлением нескольких тонн партий испорченных шоколадок, «которые продают детям».



