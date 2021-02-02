Накануне коалиция парламентского большинства на заседании одобрила главу Счетной палаты Улукбека Марипова на пост премьер-министра. На пост главы кабмина Марипова выдвинула фракция «Республика — Ата Журт». При этом сам Марипов заявил журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.

Кандидатуру Марипова, у которой нет альтернатив, одобрили в комитете по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам. Это должны сделать уже весь Жогорку Кенеш и глава государства. Кандидат на должность премьера заявил, что у него уже разработана программа по первым «100 дням» работы правительства.

Мы решили собрать информацию о том, кто с большой вероятностью возглавит кабмин кризисного для страны периода.

Карьерный рост

Согласно данным из открытых источников, Улукбек Марипов родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области. Сейчас ему чуть более 40 лет.

У кандидата от фракции «Республика — Ата Журт» высшее образование. Он закончил в 2001 году ОшТУ и ОшГУ по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Параллельно с обучением в двух университетах он в 18 лет стал председателем крестьянского хозяйства «Кызыл-Кетмен» в Ошской области, и возглавлял его до окончания университета (с 1997 по 2001 годы).

После этого год Марипов проработал в Минфине, сначала как специалист 1 категории, затем как ведущий специалист. С ноября 2002 года по декабрь 2003 года он был помощником председателя комитета по доходам при минфине.

С 2003 по 2006 годы Улукбек Марипов работал помощником губернатора в госадминистрации Баткенской области, затем консультантом депутата парламента (какого именно депутата, правда, не уточняется).

После этого он попал в администрацию президента, где до 2008 года работал экспертом сектора госуправления и местного самоуправления. До апрельской революции 2010 года он успел занять кресло эксперта сектора организационной и контрольной работы в аппарате президента.

С мая по декабрь 2010 года при Временном правительстве Улукбек Марипов занимал должность начальника управления международного сотрудничества в МЧС, после чего год находился в должности инспектора в аппарате правительства. С декабря 2011 года по апрель 2015 года Марипов — помощник бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В апреле 2015 года он стал первым заместителем рукаппарата президента вместо Икрамжана Илмиянова. До марта 2016 года Марипов работал под руководством Фарида Ниязова — «правой руки» Атамбаева, а затем и преемника Атамбаева — Сооронбая Жээнбекова.

После ухода из аппарата президента за сутки Марипова ждал стремительный карьерный рост. 18 марта 2016 года он стал аудитором Счетной палаты, но уже 19 марта 2016 года его назначают председателем Счетной палаты. В этом кресле Марипов и находится по настоящее время.

Сейчас он советник государственной службы III класса и отличник государственной службы.

Родственные связи Марипова

Отец Улукбека Марипова Асамидин Марипов — экс-депутат парламента. Он был в Жогорку Кенеше депутатом от партии бывшего президента Аскара Акаева «Алга, Кыргызстан!». После того, как следующий президент Курманбек Бакиев зарегистрировал свою партию «Ак-Жол», Марипов-старший стал ее членом.

Асамидин Марипов. Фото: пресс-служба Минздрава КР

Сейчас он возглавляет Ноокатскую территориальную больницу. В июле 2020 года Сооронбай Жээнбеков наградил его за вклад в борьбу с пандемией коронавируса орденом «Манас» III степени.

По данным минюста, Асамидин Марипов является учредителем Общественного фонда «Ноокат-80», которое сейчас на стадии регистрации прекращения деятельности

В роде занятий фонда указана «деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки». Известно, что фонд занимался лотерейной деятельностью.

Так же он соучредитель фонда имени Торобая Кулатова, который находится на стадии прекращения деятельности. Деятельность фонда касалась экономического, социального и общинного развития.

Еще его можно найти в списке учредителей семеноводческого кооператива «Кызыл-Кетмен».

Жена Асамидина Марипова — предположительно, Сурма Абдыразакова. У нее другая фамилия, однако, по данным портала избирателей «Тизме», они проживают в одном доме и голосуют на одном участке.

Она в 2009 году получила награду в областном конкурсе «Женщины ХХI века» в номинации «Примерная семья». На тот момент она руководила фермерским хозяйством «Кызыл-Кетмен», тем самым, которое в 18 лет возглавил Улукбек Марипов.

В 2010 году Сурма Абдыразакова участвовала в Курултае согласия, где предлагала снизить проценты для крестьян, построить табакоперерабатывающую фабрику в Ноокатском районе Ошской области и использовать лизинг.

Сурма Абдыразакова по-прежнему числится в учредителях фермерского хозяйства «Кызыл-Кетмен», правда, теперь оно именуется «семеноводческим кооперативом». По данным osoo.kg, Абдыразакова так же входит в ОсОО «Кыргыз-Ата Жарыгы», сфера деятельности которого «производство электроэнергии гидроэлектростанциями». Сейчас «Кыргыз-Ата Жарыгы» находится на перерегистрации.

У них, кроме Улукбека Марипова есть еще один сын, Бактыбек Марипов. После октябрьских событий 2020 года он стал акимом Ноокатского района, указ о его назначении подписал лично Садыр Жапаров 13 ноября, когда был и.о. президента и премьер-министром.

Бактыбек Марипов (справа). Фото: kabar.kg

Ранее Бактыбек Марипов несколько лет возглавлял родную сельскую управу Кыргыз-Ата. За это время Кыргыз-Ата в 2019 году стала лучшей сельской управой Ошской области.

Еще в интервью изданию Sputnik.kg Асамидин Марипов рассказал, что кроме двух сыновей у них есть три дочери. По его словам, старшая сестра Жамиля Марипова является главврачом Городского перинатального центра Бишкека, имеет степень кандидата медицинских наук.

Кроме того, из открытых источников известно, что еще одна дочь Марипова, Гулзат, также работает в медицинской сфере. Она старший преподаватель кафедры «Внутренние болезни» медицинского факультета ОшГУ, также работает как врач-кардиолог завотделением кардиологии в медицинском центре «Кардио Азия+».

Скандалы с участием Мариповых

С семьей будущего потенциального премьера связывают несколько скандалов. Самый громкий из них был в 2017 году, когда на пресс-конференции женщина по имени Райкан Салиева заявила, что Мариповы якобы удерживали в рабстве более двух лет ее двух несовершеннолетних внуков, хотя обещали помочь им с оформлением паспортов и обучением.

Позже Асамидин Марипов заявил «Азаттыку», что действительно знает внуков Салиевой. Он сообщил изданию, что оказал помощь, когда умер их отец, и помог им не сесть в тюрьму, выплатив ущерб от кражи в магазине, которую они совершили. По словам Марипова-старшего, два парня работали на него по договору и получали по пять тысяч сомов, но позже сбежали от работодателя.

Позже в декабре 2020 года, когда Садыр Жапаров назначил Бакытбека Марипова акимом Ноокатского района, группа местных жителей дала пресс-конференцию, где сообщила о его долгах.