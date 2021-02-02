В пресс-службе ОАО «Электрические станции» сообщили, что 1 февраля гендиректор компании Жолдошбек Ачикеев покинул свой пост по собственному желанию. Он проработал на этой должности год.

Исполняющим обязанности главы компании назначили Таалайбека Бектенова, который до этого занимал пост первого заместителя гендиректора.

Таалайбек Бектенов.

Жолдошбек Ачикеев занимал пост гендиректора с 27 февраля 2020 года.

ОАО «Электрические станции» — дочерняя компания Нацэнергохолдинга. Она является основной генерирующей компанией Кыргызстана. Под ее кураторством находятся Токтогульская ГЭС и ТЭЦ Бишкека.

Читать ещё: