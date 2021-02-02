Столичные власти планируют открыть первый муниципальный кризисный и реабилитационный центр для женщин в трудной жизненной ситуации, подвергшихся насилию. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила вице-мэрка Бишкека Айжан Чыныбаева.

Чыныбаева опубликовала несколько фотографий из готовящегося к работе реабилитационного центра. На них видны комнаты для 1-2-3-местного расположения женщин, а также общие столовая и туалеты.

«Возможно размещение с детьми. Будут работать психологи и соцработники, а также наши партнеры из гражданского сектора и международные организации выразили желание поработать вместе для улучшения жизни таких женщин», — написала вице-мэрка.

Ранее столичные власти обсуждали возможность открытия кризисного центра для женщин в бывшем здании Центра реабилитации детей и молодежи. Тогда Чыныбаева заявила, что рассматривается вариант размещения в нем детского сада или центра для женщин в трудной жизненной ситуации.

«Каждый день они с детьми приходят в мэрию, просят соцжилье, говорят, что не могут найти работу, решить проблему с садиком. В истории города нет еще ни одного муниципального социального общежития, только центры неправительственных организаций», — отметила тогда она.

По всей стране сейчас работают больше дюжины кризисных центров. В них по горячей линии могут обратиться женщины и дети за психологической, юридической помощью. В некоторых центрах можно найти временное прибежище.

В Бишкеке же действуют четыре кризисных центра, в двух из них есть убежища. Однако все они финансируются из средств некоммерческих организаций — государственного участия в них нет.

Власти республики обещали открыть государственные кризисные центры еще в начале 2020 года, когда общественность взбудоражили смерти трех женщин от избиения мужьями.