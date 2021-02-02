Члены парламентского комитета по бюджету и финансам Марлен Маматалиев и Улан Примов предложили продать телеканалы «Пирамида» и «Пятый канал», находящиеся на балансе государства.

Министр финансов Кыялбек Мукашев за заседании 1 февраля сообщил, что в бюджете не хватает средств на выплату зарплат сотрудникам этих телеканалов за декабрь 2020 года.

Из-за этого потребовалось выделить дополнительные средства — по итогу обсуждения решено было выделить 40 млн сомов.

Замминистр культуры, информации и туризма Илязбек Балташаев пояснил, что у «Пятого канала» имеется задолженность в почти 82,5 млн сомов.

Депутат Марлен Маматалиев предложил продать оба телеканала в частные руки. Его поддержал другой депутат Улан Примов.

«Нам нужно создать комиссию и поставить точку в вопросе по телеканалам. По мнению парламента, их нужно продать вместе с частотами. Как минимум телеканалы нужно привести к тому, чтобы они не требовали средств из бюджета», — сказал Маматалиев.

История «Пятого канала»

«Пятый канал» появился в диапазоне закрытого канала КООРТ вскоре после свержения первого президента Аскара Акаева в 2005 году. Сейчас телеканал вещает на всю страну и является одним из крупнейших в Кыргызстане.

Генеральным директором канала до 2009 года являлась экс-депутат парламента Оксана Малеванная, позже перешедшая работать в правительство второго президента Курманбека Бакиева.

Считалось, что семья Бакиевых имела фактический контроль над телеканалом, что стало причиной разговоров о его возможной национализации после революции 2010 года. «Пятый» был окончательно национализирован в 2011 году, через год после смены власти в Кыргызстане и свержения бывшего президента Бакиева.

Роза Отунбаева, занимавшая должность президента Кыргызстана, была против национализации. Однако парламент большинством голосов сделал телеканал государственным.

В конце 2017 года ФУГИ назначил Эркина Абдразакова временным главой «Пятого канала» после того, как ушли с должностей гендиректор Евгения Бердникова и шеф-редактор Дмитрий Ложников.

В январе 2021 года новым генеральным директором телеканала стал бывший руководитель пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов. Он сменил на этой должности Эрниса Кыязова.

История «Пирамиды»

Известный в качестве одного из первых независимых телеканал «Пирамида» до 2010 года не раз менял своих владельцев. После апрельских событий 2010 года канал был национализирован. В настоящее время он также находится на балансе ФУГИ.

В феврале 2016 года «Пирамида» стал телеканалом, освещающим деятельность парламента и других государственных органов.