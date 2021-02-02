Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщила, что за 2020 год зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами.

Из них на кыргызско-таджикском участке госграницы произошло 9 инцидентов, на кыргызско-узбекском – 3.

За нарушение госграницы в 2020 году задержали 165 человек. Из них за нарушение режима госграницы — 41 человек, за нарушение пограничного режима — 62.

За год через госграницу пропустили более 7,7 млн человек, проехало 860 тысяч автомобилей.

Пограничники задержали контрабанду на 55,5 млн сомов. Кроме того, были зафиксированы 53 факта незаконного перемещения грузов внутри ЕАЭС на более чем 96 млн сомов.

При этом в ГПС обстановку на государственной границе в 2020 году назвали «стабильной».

«В 2021 году необходимо обратить внимание на направления, где наиболее вероятны возникновение пограничных инцидентов, нарушения государственной границы и ее режима, а также надо усилить взаимодействие с местными органами власти по вопросам недопущения конфликтов на госгранице и их деэскалации», – сказал председатель ГПС Уларбек Шаршеев.

Он отметил, что в приоритете ведомства – комплексное противодействие контрабанде совместными усилиями с другими госорганами.

Границы с Узбекистаном и Таджикистаном

Протяженность кыргызской-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной.

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях – из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Только с мая по июнь 2020 года на кыргызско-таджикской границе произошло несколько конфликтов с применением оружия.

2 июня в местности Эки-Таш Баткенской области неизвестные обстреляли машину кыргызстанца. Водитель получил огнестрельные ранения легкой степени, его доставили в больницу в селе Самаркандек.

31 мая произошел конфликт на границе из-за родника Чечме, который находится на несогласованном участке. Словесная перепалка между жителями села Чечме Кадамжайского района и узбекского села Чашма анклава Сох переросла во взаимное закидывание камнями.

Также были сожжены строения и дома граждан обоих государств. У некоторых кыргызстанцев в ходе конфликта сильно пострадали автомобили.

Еще один конфликт произошел 24 мая, тогда произошла перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. А власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение.

Другой конфликт произошел 8 мая – жители двух стран поспорили из-за несогласованного участка земли.

По сообщению погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета. Тогда правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельные ранения, а один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них были ранены один военнослужащий и гражданский.

Садыр Жапаров 14 ноября объединил ГКНБ и Госпогранслужбу, чтобы «усовершенствовать систему охраны госграниц, противодействовать проникновению международных банд и незаконных грузов — наркотиков и оружия».

В ноябре 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стал руководителем межправительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы.

Конфликты происходили и в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из их сел. В стычках были и погибшие с обеих сторон.