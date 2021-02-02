Заявление пострадавших на митингах в октябре, которые требуют привлечь Сооронбая Жээнбекова к ответственности, было направлено из Генпрокуратуры в МВД и ГКНБ. Об этом в интервью Vesti.kg сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что заявление должны изучить и дать правовую оценку действиям бывшего главы государства. В Генпрокуратуре добавили, что результаты следствия будут сообщены позже со стороны указанных органов.

Заявление пострадавших

27 января Адвокат Замир Жоошев на своей фейсбук-странице опубликовал заявление пострадавших на митингах 5-6 октября 2020 года после выборов в парламент. Они требовали привлечь экс-президента Сооронбая Жээнбекова к уголовной ответственности «за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов».

Кроме этого, пострадавшие требовали, чтобы Жээнбекова лишили статуса экс-президента страны из-за этих действий. Свое заявление они тогда направили в Генпрокуратуру.

В заявлении также говорится, что Жээнбеков должен понести ответственность и за смерть 19-летнего Умута Алтыбека уулу, который скончался в больнице от полученных травм во время октябрьских событий.

Защищать интересы пострадавших будет «Ассоциация адвокатов Кыргызстана». Также, чтобы защитить свои интересы граждане создали Общественное объединение «Героев октябрьской народной революции “Кыргыз Умуту”».

Уход Жээнбекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями.

В ходе массовых беспорядков погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Пострадали более тысячи человек, около ста человек были госпитализированы.

На фоне этих беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

Занимая главные должности Жапаров провел кадровую политику назначив на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли досрочные выборы президента, на которых лидером стал Жапаров.