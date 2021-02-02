Председатель Конституционного обсуждения Бекбосун Борубашов сообщил изданию Kaktus.media, что проект новой Конституции поступит в парламент 2 февраля. Этап общественного обсуждения будет пропущен.

По словам Борубашова, у Конституционного совещания нет права выставлять проект для ознакомления гражданам.

«В указе написано, что мы должны доработать проект Конституции, о том, можем ли мы распространять или обнародовать обсуждаемый проект, ничего не написано. Это вопрос к Жогорку Кенешу», — сказал он.

При этом депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров, который также входит в Конституционное совещание, заявил, что общественное обсуждение уже закончено. Он считает, что исправление проекта новой Конституции, которым занималось Конституционное совещание, и есть общественное обсуждение.

«Как только проект поступит в парламент, его опубликуют на сайте для ознакомления. То есть тот вариант, который утвердили на Конституционном совещании, изменению не подлежит. По крайней мере так гласит закон», — заявил депутат.

Он объяснил, что по процедуре проект поступит в парламент, его рассмотрит профильный комитет. Затем он поступит в Конституционную палату, а сам парламент не сможет внести какие-либо изменения.

«Это не моя инициатива или инициатива двух депутатов, это закон. Закон о референдуме не дает возможности ни парламенту, ни гражданам вносить изменения в приложение законопроекта о референдуме, а проект Конституции будет приложением к закону», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также считает, что в данном случае заключение Конституционной палаты не потребуется, так как речь идет о совершенно новой Конституции, а не о поправках в действующую.

Сам Борубашов ранее заявлял, что проект новой редакции Конституции все же необходимо вынести на общественное обсуждение.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

Референдум по Конституции

Депутат Акылбек Жапаров 2 февраля сообщил, что референдум по принятию новой Конституции пройдет 11 апреля в один день с местными выборами.

«Срок уже обозначен. Предварительно такая дата уже есть», — сообщил он.

В Центризбиркоме ответили, что по дате проведения референдума еще нет окончательного решения, так как соответствующий указ должен подписать президент, а местные выборы по календарному плану назначены на 11 апреля.

Юридическая оценка

Юристы считают, что кыргызстанцев лишили законного права обсуждать и вносить поправки в Конституцию.

«Конституционное совещание должно было вынести на общественное обсуждение проект Основного закона на стадии согласования, прежде чем направить его в Жогорку Кенеш», — заявил юрист «Института Медиа Полиси» Нурбек Сыдыков.

Конституционное совещание и «Ханституция»

Референдумы по изменению Конституции и формы правления инициировал Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек.

Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация прошла в Бишкеке 28 января.