Выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся госказне примерно в полмиллиарда сомов. Об этом в интервью 24.kg сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, основные расходы придутся на зарплату представителям участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Это более 30 тысяч человек. Поэтому, по предварительным расчетам, если совместить два процесса, то это выльется в 500 миллионов сомов. По закону мы должны за месяц до дня голосования утвердить календарный план и смету», — сказал Шайназаров.

Член ЦИК добавил, что избирательная комиссия начнет подготовку, как только депутаты парламента примут закон о назначении всенародного голосования, а президент объявит дату избирательной кампании в местные кенеши.

«Местные выборы будут проводить ТИК. Они состоятся 11 апреля. Наша задача — организовать референдум. Плебисцит не будет слишком затратным и путаницы не внесет, поскольку в бюллетень включат только один вопрос. УИК и ТИК уже сформированы и их члены обучены», — отметил Шайназаров.

А сколько потратили на прошедшие выборы и референдум?

Дата-журналистка Савия Хасанова изучила затраты из казны на проведение досрочных выборов президента, референдума по форме правления и инаугурации Садыра Жапарова. Так, Хасанова выяснила, что на эти мероприятия ушло почти столько же средств, сколько в 2019 году было выделено для Таласской области из бюджета.

Референдум и выборы проходят на фоне политико-экономического кризиса и пандемии в стране. Кроме этого, у Кыргызстана есть и внешние долги. С учётом процентов Кыргызстан должен Китаю более $2 млрд.

Власти сами не раз обращались к соседним государствам и международным организациям за финансовой помощью в поддержку госбюджета. Однако осенью на фоне протестов 5-6 октября, положивших начало политическому кризису в Кыргызстане, сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

При этом с октября месяца по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Растут цены на продукты питания. Правительство при этом рассматривает увеличение доходной части бюджета за счет налоговых выплат кыргызстанцев.



Референдум по Конституции

Депутат Акылбек Жапаров 2 февраля сообщил, что референдум по принятию новой Конституции пройдет 11 апреля в один день с местными выборами. Проект нового Основного закона, подготовленный конституционным совещанием, уже поступил в Жогорку Кенеш, однако до сих пор не обнародован для граждан.

Жапаров объяснил, что по процедуре после того, как проект поступит в парламент, его рассмотрит профильный комитет. Затем он поступит в Конституционную палату, а сам парламент не сможет внести какие-либо изменения.

«Это не моя инициатива или инициатива двух депутатов, это закон. Закон о референдуме не дает возможности ни парламенту, ни гражданам вносить изменения в приложение законопроекта о референдуме, а проект Конституции будет приложением к закону», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также считает, что в данном случае заключение Конституционной палаты не потребуется, так как речь идет о совершенно новой Конституции, а не о поправках в действующую.

В Центризбиркоме ответили, что по дате проведения референдума еще нет окончательного решения, так как соответствующий указ должен подписать президент, а местные выборы по календарному плану назначены на 11 апреля.

Председатель Конституционного обсуждения Бекбосун Борубашов ранее заявлял, что проект новой редакции Конституции все же необходимо вынести на общественное обсуждение.

«Я считаю, что нардепы обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», — сказал Борубашов.

Юридическая оценка

Юристы считают, что кыргызстанцев лишили законного права обсуждать и вносить поправки в Конституцию.

«Конституционное совещание должно было вынести на общественное обсуждение проект Основного закона на стадии согласования, прежде чем направить его в Жогорку Кенеш», — заявил юрист «Института Медиа Полиси» Нурбек Сыдыков.

Конституционное совещание и «Ханституция»

Референдумы по изменению Конституции и формы правления инициировал Садыр Жапаров. Проект новой Конституции от Жапарова сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности.

Указ об образовании Конституционного совещания и.о. президента Талант Мамытов подписал 20 ноября. В орган вошли 89 человек.

Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Ни одного открытого оппонента проекту в составе совещания нет.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, в один день с досрочными выборами президента. Центральная избирательная комиссия 20 января признала референдум состоявшимся, за вариант «президентская форма правления» проголосовали более 80% проголосовавших избирателей.

В этот же день ЦИК признала Садыра Жапарова новоизбранным президентом страны. Его инаугурация прошла в Бишкеке 28 января.