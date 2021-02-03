В Чуйской области инспекторы УОБДД предотвратили насильственный брак с несовершеннолетней.

По данным пресс-службы, на посту по трассе Бишкек-Манас они остановили минивэн «Хонда Стэпвагон» для проверки документов. Водитель вел себя беспокойно, а из машины доносились подозрительный стук и возня.

В машине оказалась 17-летняя девушка, которая рассказала, что ее похитили из колледжа в Токмаке и везли в одно из сел близ аэропорта Манас с целью выдать замуж против ее воли.

«Водителя И.М., 2001 года рождения, и «жениха» С.А., 2001 года рождения, задержали и передали следственно-оперативной группе ОВД Сокулукского района», — заключили в пресс-службе.

Похищение для принуждения к браку в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за кражу девушек для принудительного вступления в брак — 5-7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. По статистике, каждую 17-ю девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без ее согласия.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Самый громкий из случаев похищения произошел в конце мая 2018 года, когда мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке против ее воли.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже их инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей. К милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции.

Однако в республике девушек и женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку, а рекламодатели, создатели сериалов и некоторые поп-звезды публично оправдывают это преступление.

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