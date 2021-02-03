Госкомитет национальной безопасности сообщил, что в июле 2020 года сотрудники финпола незаконно присвоили себе часть кислородных концентраторов из задержанного контрабандного груза на границе. В результате незаконных действий, государству был причинён ущерб в 9 млн сомов.

Отмечается, что попытку перевести контрабандный груз пресекли сотрудники погранслужбы. Тогда они обнаружили 75 кислородных концентраторов и табачную продукцию без акцизных марок. Позже, по данным Госкомитета, весь груз передали финполу.

«Однако сотрудники финпола при проведении дальнейшего расследования, злоупотребляя своим должностным положением, занизили сумму подлежащего возмещению ущерба, а также присвоили 27 кислородных концентраторов. По данному факту зарегистрировано досудебное производство в АИС ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением»», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ отметили, что в рамках досудебного производства в пользу государства возмещен ущерб в размере более 7 млн сомов.

В Госкомитете также сообщили, что следственно-оперативные мероприятия в отношении сотрудников финпола продолжаются.

Нехватка кислородных концентраторов и ИВЛ

В июле 2020 года в Кыргызстане резко выросло количество пациентов с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией. В больницах не было свободных коек. Чаще всего пациенты испытывали проблемы с дыханием и нехваткой кислорода в организме.

Такие пациенты остро нуждались в использовании кислородного концентратора. Этот прибор подает пациенту кислород высокой концентрации, примерно 90%. В окружающей атмосфере концентрация воздуха равна примерно 20%.

В тех случаях, когда пациент уже не может самостоятельно дышать, используется аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он подает кислород и сжатый осушенный воздух прямо в легкие пациента, чтобы напрямую насытить кровь кислородом.

Но кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ в больницах не хватало на всех. Некоторые пациенты вынуждены были сами покупать их. Волонтёры ездили по домам пациентов и подключали их на несколько часов к кислородному концентратору.

В начале июля 2020 года о нехватке ИВЛ и кислородных концентраторов заявили и в минздраве. По данным ведомства, на тот момент в стране насчитывалось всего 493 аппарата ИВЛ и 610 кислородных концентраторов, тогда как необходимо было ещё 220 ИВЛ и 2300 концентраторов.

Хотя ранее власти не раз заявляли о том, что в больницах страны достаточно медицинских аппаратов и еще часть имеется в запасе.

Позже правительство начало закупать дополнительные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Кроме этого ИВЛ и концентраторы приходили как гуманитарная помощь от международных организаций, кыргызстанцев за рубежом и других стран.

Заглавное фото иллюстративное.