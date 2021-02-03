Издание Factcheck.kg опубликовало расследование о том, как депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» и близкий друг нынешнего президента Садыра Жапарова Адыл Жунус уулу обманул инвесторов при постройке здания в Бишкеке.

В расследовани отмечено,что сам Жапаров на тот момент занимал должность комиссара Агентства по предупреждению коррупции во время президентства Курманбека Бакиева.

Дело на $800 тысяч

Журналисты рассказали, что 12 лет назад иранский инвестор в лице АО Банк «Эктесад Новин» обратился в суд с иском к ответчику о взыскании $800 тысяч. На сайте судебных актов этот акт можно найти по запросу «Адыл Жунус уулу».

Согласно обоснованию дела, 19 августа 2008 года инвестор и ответчик заключили предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в Бишкеке.

По условиям договора, продавец должен был продать здание и сдать в аренду землю, как только строение будет завершено.

Цена завершенного строительства помещения за 1 квадратный метр – $13.30. В эту стоимость также должна была входить цена аренды земельного участка на 49 лет. По договору иранский истец оставил продавцу задаток в $300 тысяч.

Позже продавец не успел в срок исполнить ряд своих обязательств, поэтому 17 октября 2008 года стороны заключили дополнение к договору. Согласно ему, «покупатель обязался уплатить продавцу дополнительную сумму задатка в размере $500 тысяч».

Эти деньги понадобились продавцу для погашения задолженности перед банком «Ыссык-Куль», который тогда возглавляла сестра Садыра Жапарова Райкуль. Таким образом, кыргызская сторона получила от иранской $800 тысяч, но свое здание инвестор так и не получил.

Согласно договору, если продавец отказывается продавать и сдавать в аренду землю покупателю, он должен вернуть инвестору сумму задатка в двойном размере, то есть $1,6 млн.

Однако депутат Адыл Жунус уулу нарушил эти условия, даже не сообщив иранскому банку «Эктесад Новин», что строительство здания завершено. При этом в мае 2012 года он сумел застраховаться от возврата средств инвестору.

«Обещавший продать здание парламентарий сам подал заявление в суд на иранцев, не уведомив их об этом. Свердловский районный суд рассмотрел дело заочно, признав все договора купли-продажи и дополнительные соглашения к ним недействительными. Выплаченные иранской стороной по этим документам $800 тысяч как бы перестали существовать», – объяснили журналисты Factcheck.kg.

Рассмотрение дела

Журналисты-расследователи подчеркнули, что дело банка «Эктесад Новин» рассматривалось в Свердловском районном суде в 2015 году под председательством уже бывшей судьи Эльвиры Джаркеевой.

Джаркеева признала решение суда, состоявшегося в 2012 году. Согласно этому решению все документы и допсоглашения оказались недействительны. Она также постановила, что решение вступило в силу еще в 2012 году, и к 2015 году срок исковой давности истек и восстановлению не подлежит.

Иранская сторона привела доводы, что ее не уведомили об иске, поэтому инвестор не смог обжаловать решение вовремя, но Джаркеева признала эти аргументы несостоятельными.

«В итоге суд постановил производство по гражданскому делу по исковому заявлению банка к депутату о взыскании суммы прекратить», – пояснили журналисты Factcheck.kg.

Издание также отметило, что в 2018 году судья Эльвира Джаркеева была арестована по подозрению в злоупотреблении должностным положением, мошенничестве, вынесении заведомо неправосудного приговора, в сговоре с преступной группой.

В декабре 2020 года Джаркееву освободили из СИЗО, изменив ей меру пресечения на домашний арест.

Причем тут Садыр Жапаров?

Построенный бизнес-центр, расположенный по адресу Ибраимова, 100 так и не был передан инвестору. По данным Factcheck.kg, он оформлен на супругу ответчика и депутата Адыла Жунус уулу Туран Турсун кызы.

Бизнес-центр по адресу Ибраимова, 100

Во время предвыборной агитации Садыр Жапаров в январе 2021 года выступил в Кара-Суу. Во время выступления он упомянул, что «с несколькими друзьями построил здание, строительство которого завершилось в 2010 году».

«Мы сделали его республиканским штабом, чтобы участвовать с партией “Ата-Журт” на парламентских выборах. Потом в апреле случилась революция, и с 2010 года бизнес-центр не работал ни дня, оставаясь без присмотра 10 лет. После того, как я вышел из тюрьмы, мы привели его в порядок и сделали штабом», — рассказал Жапаров.

Бишкекский предвыборный штаб Садыра Жапарова действительно находился в здании по адресу Ибраимова, 100.

Кроме того, в определении суда от 7 декабря 2015 года доверенным представителем ответчика Адыла Жунус уулу фигурировал Александр Сергеевич Мощин. Он был уполномоченным представителем Садыра Жапарова на прошедших выборах 2021 года.

Ранее это здание упомянул кандидат в президенты и лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев на теледебатах на канале ОТРК 6 января. Он заявил, что его оппонент Садыр Жапаров связан с Китаем через дружбу с депутатом парламента Адыла Жунус уулу.

Исаев также упомянул выступление Жапарова в Кара-Суу, где он назвал Жунус уулу своим другом и сказал, что они построили вместе здание в Бишкеке.