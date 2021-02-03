Президент Садыр Жапаров 3 февраля назначил своим советником историка Арслана Койчиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Известно, что Койчиев окончил школу Востоковедения и Африки Лондонского университета, а также работал продюсером Кыргызской редакции службы BBC. Койчиев также является кандидатом исторических наук и состоит в Обществе историков Кыргызстана.

По данным реестра Министерства юстиции Арслан Койчиев владеет компанией «Манас Ресорсиз», которая занимается добычей драгоценных металлов. Сама компания прошла перерегистрацию еще в 2018 году.

Кроме этого, известно, что Койчиев приходится родственником руководителю аппарата президента Суйунбеку Касмамбету — его Садыр Жапаров назначил будучи на посту и.о. президента в октябре 2020 года.

Супруга Арслана Койчиева — Акчолпон Койчиева (девичья фамилия Касмамбетова). Она сестра Суйунбека Касмамбетова, который занимает должность рукаппарата главы государства. Акчолпон и Суйунбек — дети известного манасчы и поэта Сапарбека Касмамбетова, который скончался 19 января 2020 года после продолжительной болезни.