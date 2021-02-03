Камчыбек Ташиев — председатель Госкомитета нацбезопасности. Он дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года.

Первый достаточно крупный скандал, связанный с Ташиевым, разгорелся летом 2009 году, когда он возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о госзакупках.

Тогда речь шла о том, что Ташиев проводил горючесмазочные материалы для МЧС через свои автозаправочные станции, повышая их стоимость. Счетная палата выявила, что исчезли 1,8 млн сомов.

Кроме того, при закупках спецоборудования пропал 1,1 млн сомов. Тогда же установили, что за счет Фонда по ликвидации бедности было выделено 248 млн сомов для МЧС на закуп 73 пожарных машин. Машины оказались с заводским браком, и их нельзя было использовать.

Но Ташиева уволили с поста главы МЧС только в декабре 2009 года. Премьер-министр Данияр Усенов раскритиковал его за «использование неприкосновенного денежного резерва МЧС». Деньги были использованы на строительство жилья сотрудникам ведомства. Ташиев заявил, что он невиновен и будет добиваться отставки Усенова любыми законными методами.

После революции в 2010 году Ташиев пошел на выборы от партии «Ата-Журт», которая выиграла их, набрав больше всего голосов. Тогда «Ата-Журт» обошла СДПК, которая впоследствии при Атамбаеве стала провластной партией.

Одним из достаточно ярких моментов в политической карьере Ташиева стал инцидент в 2012 году, когда политик попытался перелезть через забор Белого дома.

Это произошло на митинге, где демонстранты требовали национализации рудника Кумтор. Между милиционерами и митингующими началась стычка, а позже правоохранители задержали как самого Ташиева, так и его коллег по парламенту Таланта Мамытова и Садыра Жапарова.

Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длились больше года. В итоге, их приговорили к полутора годам лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.

На парламентских выборах в 2015 году Ташиев и Бабанов объединились и их партия стала называться «Республика — Ата-Журт». Тогда партия заняла второе место на выборах и получила 28 мест в парламенте. При этом Ташиева сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».

После событий 5-6 октября 2020 года, он занял должность председателя Госкомитета нацбезопасности.

Структура правительства

По предложению Марипова в структуре правительства произойдут значительные изменения.

Минэкономики и минфин станет единым министерством, но Нацбанк останется независимой структурой. В новое министерство экономики и финансов войдут налоговая и таможенная службы. Такие же изменения произошли в правительстве в 2005 году, когда президентом Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.

Марипов также предлагает объединить министерство труда и соцразвития с минздравом. Этому уже воспротивились 17 НПО, которые работают в сфере защиты прав лиц с инвалидностью.

Кроме этого, по данным издания Kaktus.media, в МВД переходит ряд ведомств и служб: ГСИН, госпредприятие «Унаа», служба судебной экспертизы. Также при МВД создадут аналог финпола — Службу по борьбе с экономическими преступлениями.

Структура правительства в Кыргызстане менялась более 10 раз со дня обретения независимости. Согласно данным Минюста, чаще всего она менялась во время президентства Курманбека Бакиева, а после него — 4 раза.