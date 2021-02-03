Президент Садыр Жапаров утвердил Улукбека Марипова на пост премьер-министра и предложенный им состав кабинета министров. Структура правительства подверглась значительному сокращению и слиянию министерств.
По предложенной Мариповым структуре, теперь в Кыргызстане останется только 12 министерств. Ранее в подчинении премьер-министра находились 48 министерств, агентств, служб, комитетов и ведомств.
Сам Улукбек Марипов до назначения был главой Счетной палаты. На пост главы кабмина его выдвинула фракция «Республика — Ата Журт». При этом сам Марипов заявил журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.
Что известно о новых министрах?
Артем Новиков — первый вице-премьер-министр. В правительстве Сапара Исакова он возглавлял Минэконом. С начала 2020 года Новиков стал советником премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева и проработал на этом посту до его отставки. Затем он стал первым вице-премьер-министром и исполняющим обязанности главы кабмина, когда Садыр Жапаров сложил полномочия перед президентскими выборами.
Улукбек Кармышаков — вице-премьер-министр, министр экономики и финансов. Кармышаков начал строить свою карьеру в минфине в 1996 году, и в 2015 занял пост замминистра финансов. А с 2013-2015 года он проработал в отделе внутреннего аудита в банке «РСК».
Женишбек Асанкулов — руководитель аппарата правительства, министр. Он начал строить свою карьеру в управделами президента. А с 2009 года начал работать в аппарате правительства и дослужился до замглавы аппарата.
Таалайбек Омуралиев — министр обороны. Он уже был министром обороны в 2011-2014 годы. В декабре 2017 года суд лишил его воинского звания генерал-майора и оштрафовал на 5 млн сомов по делу о незаконном распределении квартир военнослужащим.
Затем 9 октября 2020 года, экс-президент Сооронбай Жээнбеков перед своей отставкой назначил Омуралиева главой Генштаба вооруженных сил вместо Райимберди Дуйшенбиева. И уже 14 октября суд оправдал нового начальника Генштаба, а также еще 10 человек, обвиняемых по этому же делу.
К слову, министерство обороны создадут по указу президента Садыра Жапарова от 1 февраля. Оно было расформировано в 2015 году — функции ведомства исполняли Госкомитет по делам обороны и Генштаб вооруженных сил.
Руслан Казакбаев — министр иностранных дел. Казакбаев — действующий депутат 6 созыва от партии «Республика Ата-Журт». Уже успел побывать министром иностранных дел в 2010-2012 годах. На парламентских выборах 2020 года также выдвигал свою кандидатуру от партии «Республика».
Асель Чынбаева — министресса юстиции. О ней в открытых источниках информации мало. Известно только то, что с 2019 года она занимает должность завотделом правовой экспертизы в аппарате правительства. По специальности правовед.
Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения и соцразвития. Доктор медицинских наук и профессор в Кыргызской государственной медицинской академии. В 2010 году был членом политсовета партии «Ак Шумкар» и выступал в оппозиции против бакиевского режима вместе с Омурбеком Текебаевым и Темиром Сариевым. Вошел в состав кабмина Садыра Жапарова, когда тот стал премьер-министром.
После смены власти в октября 2020 года, Бейшеналиев был назначен и.о. министра здравоохранения. Запомнился пока скандалом с путаницей организаций.
И.о. министра сначала заявил, что USAID предоставит Кыргызстану холодильники для хранения вакцин от коронавируса, но затем опроверг свои же слова. А потом он заявил, что оборудование купит для кыргызстанцев UNICEF. Однако в организации сообщили, что у них нет таких планов.
После этого бывшая и.о. вице-премьер-министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева сделала ему замечание и сообщила, что пресс-служба минздрава будет извиняться за «необдуманные высказывания» их министра.
Алмазбек Бейшеналиев — министр образования и науки. Преподавал внешнюю политику в Средней Азии в университете Джонса Хопкинса в США. С 2018 года работал директором Центральноазиатского регионального института, а до этого успел поработать проректором в университете «Ала-Тоо» и заведующим отдела образования, культуры и спорта в аппарате правительства. Также стал министром после прихода к власти Садыра Жапарова.
Кайрат Иманалиев — министр культуры, информации, спорта и молодежной политики. Ранее был назначен на пост замминистра культуры в январе 2019 года. Известен как писатель-драматург и журналист.
Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций. Он также пришел на эту должность на волне кадровых перестановок Садыра Жапарова. О нем известно то, что в 2011 году он координировал штаб Камчыбека Ташиева в Оше, который тогда претендовал на пост президента. Ташиев — ближайший соратник Жапарова. По профессии Ажикеев инженер-строитель, а второй профиль — бухучет и аудит.
Улан Ниязбеков — министр внутренних дел. Ниязбеков был начальником финансово-хозяйственного управления МВД. В отношении Ниязбекова в 2016 году поступило заявление от одного бизнесмена о незаконной предпринимательской деятельности полковника, точнее о продаже грузовиков в 2012 году и вымогательстве. Кроме того, со слов заявителя, Ниязбеков угрожал бизнесмену расправой, преследованиями со стороны правоохранительных органов и связями с криминальным авторитетом Камчыбеком Кольбаевым.
Прокуратура не нашла нарушений и отказала в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности.
Он покинул должность в 2014 году. В 2015 году баллотировался на парламентских выборах от партии «Ата Мекен» под 30 номером. Примерно полтора года назад был назначен начальником 7-го секретного управления МВД.
Гулмира Абдралиева — министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций. Свой карьерный путь она начала с должности портной в Кеминском быткомбинате, и уже в 2016-2017 годах занимала пост замминистра транспорта и дорог. А с 2017 года и до настоящего времени работает завотделом транспорта, строительства и коммуникаций аппарата правительства. Это первая женщина, выдвинутая на пост главы этого министерства.
Кубанычбек Турдубаев — министр энергетики и промышленности. Он уже занимал эту должность в 2014-2015 году, но потерял пост после расформирования министерства и создания Нацэнергохолдинга.
В отношении Турдубаева было возбуждено уголовное дело, когда он занимал пост начальника РЭС Джети-Огузского района. По его словам, тогда к ответственности привлекли 27 сотрудников, в том числе и руководство «Востокэлектро».
Позже он заявил, что «не сумел противостоять давлению вышестоящего руководства ОАО «Востокэлектро» и был втянут в повсеместно использовавшуюся в те времена практику искусственного снижения показателей коммерческих потерь электроэнергии».
По этому делу Каракольский городской суд приговорил Турдубаева к штрафу, а коллегия Иссык-кульского областного суда освободила его от наказания в связи с амнистией.
Аскарбек Джаныбеков — министр сельского, водного хозяйства и развития регионов. Он также уже занимал эту должность. В марте 2012 года его назначили министром, однако в июне 2013 года его переназначили первым заместителем полпреда Иссык-Кульской области, но там он не продержался и месяца. По профессии Джаныбеков агроном-мелиоратор, руководит агрокомплексом Рейна-Кенч.
Камчыбек Ташиев — председатель Госкомитета нацбезопасности. Он дважды был депутатом парламента: c 2005 по 2007, а затем с 2010 по 2013 года.
Первый достаточно крупный скандал, связанный с Ташиевым, разгорелся летом 2009 году, когда он возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о госзакупках.
Тогда речь шла о том, что Ташиев проводил горючесмазочные материалы для МЧС через свои автозаправочные станции, повышая их стоимость. Счетная палата выявила, что исчезли 1,8 млн сомов.
Кроме того, при закупках спецоборудования пропал 1,1 млн сомов. Тогда же установили, что за счет Фонда по ликвидации бедности было выделено 248 млн сомов для МЧС на закуп 73 пожарных машин. Машины оказались с заводским браком, и их нельзя было использовать.
Но Ташиева уволили с поста главы МЧС только в декабре 2009 года. Премьер-министр Данияр Усенов раскритиковал его за «использование неприкосновенного денежного резерва МЧС». Деньги были использованы на строительство жилья сотрудникам ведомства. Ташиев заявил, что он невиновен и будет добиваться отставки Усенова любыми законными методами.
После революции в 2010 году Ташиев пошел на выборы от партии «Ата-Журт», которая выиграла их, набрав больше всего голосов. Тогда «Ата-Журт» обошла СДПК, которая впоследствии при Атамбаеве стала провластной партией.
Одним из достаточно ярких моментов в политической карьере Ташиева стал инцидент в 2012 году, когда политик попытался перелезть через забор Белого дома.
Это произошло на митинге, где демонстранты требовали национализации рудника Кумтор. Между милиционерами и митингующими началась стычка, а позже правоохранители задержали как самого Ташиева, так и его коллег по парламенту Таланта Мамытова и Садыра Жапарова.
Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длились больше года. В итоге, их приговорили к полутора годам лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.
На парламентских выборах в 2015 году Ташиев и Бабанов объединились и их партия стала называться «Республика — Ата-Журт». Тогда партия заняла второе место на выборах и получила 28 мест в парламенте. При этом Ташиева сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».
После событий 5-6 октября 2020 года, он занял должность председателя Госкомитета нацбезопасности.
Структура правительства
По предложению Марипова в структуре правительства произойдут значительные изменения.
Минэкономики и минфин станет единым министерством, но Нацбанк останется независимой структурой. В новое министерство экономики и финансов войдут налоговая и таможенная службы. Такие же изменения произошли в правительстве в 2005 году, когда президентом Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.
Марипов также предлагает объединить министерство труда и соцразвития с минздравом. Этому уже воспротивились 17 НПО, которые работают в сфере защиты прав лиц с инвалидностью.
Кроме этого, по данным издания Kaktus.media, в МВД переходит ряд ведомств и служб: ГСИН, госпредприятие «Унаа», служба судебной экспертизы. Также при МВД создадут аналог финпола — Службу по борьбе с экономическими преступлениями.
Структура правительства в Кыргызстане менялась более 10 раз со дня обретения независимости. Согласно данным Минюста, чаще всего она менялась во время президентства Курманбека Бакиева, а после него — 4 раза.