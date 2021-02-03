Мээрим Асанова, которая работала на прошедших досрочных президентских выборах пресс-секретарем кандидата Абдиля Сегизбаева, прокомментировала сегодняшний обыск в своем доме оперативниками ГКНБ и то, что ее муж до сих пор не вернулся с допроса из этой структуры. Муж Асановой, Кутман Мукашев, тоже работал в штабе у Сегизбаева.

Позже выяснилось, что обыски прошли в доме еще одной сотрудницы штаба Сегизбаева Нурзады Токтогуловой, и в доме блогерки Юлии Барабиной, и их обоих увезли на допрос за публикации в фейсбуке.

Представители спецслужбы ходатайствовали в Первомайском райсуде о том, что все эти люди занимались в фейсбуке «возбуждением межнациональной и региональной розни», а также «побуждением граждан к насильственным действиям» через группу под названием «Правдоруб.кг». У всех у них при обысках изъяли ноутбуки и телефоны.

Что говорит Асанова?

На своей странице в фейсбуке она записала короткое видео, в котором дала комментарий о случившемся.

По словам Асановой, обвинения ГКНБ в ее адрес, в адрес двух других сотрудников предвыборного штаба Сегизбаева и блогерки Юлии Барабиной, «полный бред».

«Я, Юля [Барабина], Нурзада [Токтогулова], Кутман [Мукашев] — всех нас пытаются привязать под эту статью «Разжигание межнациональной розни», это полный бред. Просто это наверно та статья, которую можно привязать к каждому блогеру, каждому журналисту, когда не за что зацепиться», — сказала она.

По словам Асановой, все те, кто с ней знаком, читает ее в соцсетях или работал с ней, могут подтвердить, что обвинения не соответствуют действительности.

«Информация пошла по всем [телеграм] каналам, чатам, что мы призывали к насильственному захвату власти, к чему-то еще, что мы какие-то террористы. Ну это полный бред. Ну трех девчонок обвинять в разжигании межнациональной, межрегиональной розни, в призывах к насильственному захвату власти…Кажется перегнули немного», — заключила она.

До этого Асанова говорила, что связывает «весь беспредел» со своей работой в штабе Абдиля Сегизбаева.

Кандидата в президенты и экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». По решению Первомайского райсуда он заключен под стражу до 25 марта.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Что говорят в ГКНБ?

Официального заявления со стороны пресс-центра ГКНБ пока нет. Однако журналист Канат Каниметов опубликовал на своей странице в Facebook копию постановления Первомайского райсуда, согласно которому сотрудники ГКНБ провели обыск у блогерки Юлии Барабиной и увезли ее на допрос.

«Отдельные деструктивно настроенные силы через подконтрольную группу «Правдоруб.кг» манипулировали общественным мнением. Группа систематически публикует провокационные материалы, направленные на возбуждение, нетерпимость по национальному и региональному признакам, а также к побуждению граждан к незаконным и насильственным действиям.

Данная группа — площадка для размещения комментариев провокационного характера с признаками призывов к насильственному захвату власти и возбуждения расовой, этнической, региональной и межрегиональной вражды», — говорится в постановлении.

В постановлении отмечается, что сотрудники спецслужбы обратились с ходатайством о проведении обыска в квартирах Барабиной, Мээрим Асановой и ее супруга еще 15 января. Также согласно этому постановлению оперативники ГКНБ провели и обыск по месту проживания Нурзады Токтогуловой, «так как имелись опасения, что некоторые материалы, в том числе электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены».