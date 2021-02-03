Тилек Токтогазиев 3 февраля провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги 100 дней работы на посту министра сельского хозяйства. Он поделился результатами своей работы и рассказал о планах, которые не успел реализовать.

LIVE: Тилек Токтогазиев о проделанной работе за 100 дней в Минсельхозе LIVE: Тилек Токтогазиев о проделанной работе за 100 дней в Минсельхозе Опубликовано Kaktus Media Вторник, 2 февраля 2021 г.

Что успел?

Бывший глава минсельхоза сообщил, что вместе со своей командой успел разработать стратегию развития сельского хозяйства.

По его словам, он смог добиться консолидации фермеров, развития кооперативов, создания Союза животноводов, а также начал работу по реализации программы развития животноводства до 2025 года.

Его команда перевела центральный аппарат и структуры министерства на электронный документооборот, создала Telegram-бот для фермеров и многое другое.

Продовольственный кризис

Токтогазиев поделился своими опасениями о том, что страну может ждать продовольственный кризис.

По его словам, новому министру придется работать с проблемой ограниченных запасов пшеницы, сахара и растительного масла.

«Острые вопросы будут по поводу пшеницы как в ближайшее время, так и летом. По сахару у нас на заводе в Каинды осталось всего 18 тысяч тонн на складах и около 8 тысяч тонн на их складах, но они принадлежат фермерам. Этого запаса, возможно, хватит на три месяца. […] По растительному маслу есть остаток, который обеспечит 5-месячную потребность населения», – рассказал он.

По его словам, данные Нацстаткома о продовольственном запасе отличаются от фактических данных. Причиной кризиса бывший глава минсельхоза назвал контрабанду.

«Огромными объемами вывозилось в Таджикистан, Узбекистан. Мы со своей стороны давали сигналы, что надо останавливать, но, к сожалению, нас не услышали», – сказал он.

Токтогазиев отметил, что следующий урожай может быть в два раза меньше, поэтому новому министру нужно проработать этот вопрос с партнерами и донорами.

Контрабанда

Бывший глава министерства заявил, что объем контрабанды в сельском хозяйстве составляет около 1 млрд сомов, которых лишается бюджет страны.

«В 2013 году в Кыргызстане работало 62 мукомольных предприятия. Ежегодное производство муки достигало 450 тысяч тонн. В 2020 году осталось 8 рабочих мукомольных фабрик – мы имеем всего 150 тысяч тонн. Объемы убивают коррупционеры и воры на границе. Я даже могу назвать ставки — пропустить фуру контрабандной муки стоит от 3 до 30 тысяч сомов», — рассказал Тилек Токтогазиев.

По его данным, наиболее высокие показатели по неучтенным товарам в Таласской области (в Чалдоваре). Ущерб с каждой фуры составляет около 100 тысяч сомов.

Токтогазиев пояснил, что причина роста цен на мясо – отходы пищевой промышленности, которые служат кормовой базой для животных.

«Когда наши перерабатывающие предприятия не работают, стоимость кормовой базы растет. А потом удивляются, почему увеличивается цена на мясо. О каком развитии животноводства и сельского хозяйства может идти речь, когда на таможне творится бардак и никто не контролирует?» — сказал он.

По его мнению, существуют некие группы влияния, которые заинтересованы в том, чтобы он не возглавлял Минсельхоз. Токтогазиев не уточнил, кто за ними стоит, но сказал, что это депутаты, которые больше всех критиковали его работу.

Новый кабинет министров

Комитет парламента по госустройству 2 февраля одобрил состав правительства Улукбека Марипова – Тилека Токтогазиева в ней нет. Согласно решению Марипова, эту должность займет другой кандидат – «более опытный в работе на госслужбе». Марипов видит на этом посту Аскарбека Джаныбекова.

Новый состав и структуру правительства должны одобрить депутаты парламента на пленарном заседании 3 февраля. У многих из них возникло недовольство по резкому сокращению министерств и слиянию некоторых ведомств. Однако сам Марипов заявил, что его назначение на пост главы кабмина согласовано с президентом Садыром Жапаровым. При этом Жапаров поддержал так называемую оптимизацию правительства, заявив, что для «маленького Кыргызстана и 12 министерств много».