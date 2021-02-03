Во многих странах уже началась вакцинация населения от COVID-19. Минздрав Кыргызстана также обещает начать вакцинацию, но пока точные сроки неизвестны. Однако, известно, что в марте Кыргызстан получит 504 тысячи доз Оксфордской вакцины AstraZeneca, а сама вакцинация кыргызстанцев пройдёт в три этапа.

«Клооп» собрал самое важное о возможной вакцинации кыргызстанцев от COVID-19.

Какие вакцины предлагают?

Ранее минздрав сообщал, что в рамках Глобального альянса COVAX Кыргызстан бесплатно получит 1 млн 200 тысяч доз вакцины американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech. Однако, минздрав отказался от этой вакцины из-за того, что в стране нет необходимых холодильников для их хранения.

* Вакцина Pfizer должна содержаться при -70⁰. По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%.

3 февраля и.о. министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вновь заявил, что Кыргызстан отказался от Pfizer из-за отсутствия оборудования, поэтому в марте этого года страна получит 504 тысячи доз оксфордской вакцины AstraZeneca в рамках COVAX.

«Мы разработали национальную программу, согласно которой поэтапно будем прививать население. Первыми её в течении марта получат медики», — сказал он.

3 февраля на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила, что вакцинация Оксфордской вакцины охватит 20% кыргызстанцев.

Она отметила, что 40% из общего числа вакцин поступят в первом квартале, а оставшаяся часть во втором квартале этого года.

AstraZeneca

Вакцину разработала британо-шведская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В начале декабря 2020 года AstraZeneca отчиталась о 70% средней эффективности своей вакцины от коронавируса. Вакцина вводится двумя дозами c интервалом 4–12 недель. Условия хранения вакцины от AstraZeneca составляет 2–8 °С (условия обычного холодильника). Срок годности вакцины шесть месяцев.

Первой вакцину от AstraZeneca зарегистрировала и начала вакцинацию ею Великобритания. А 30 января стало известно, что эту вакцину разрешили применять во всех странах Европейского Союза.

«Спутник V» и другие российские вакцины

Кроме этой вакцины минздрав Кыргызстана скорее всего получит российскую вакцину «Спутник V». И.о. министра здравоохранения 23 января сообщал, что Кыргызстан попросил у России 500 тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Однако ответ с российской стороны ещё не пришёл.

Российская вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 ещё до начала третьей фазы испытаний. А её разработчики уверяли, что эффективность вакцины составляет 95%.

* На третьей фазе испытаний количество добровольцев увеличивается и их разделяют на две группы. Одним вводят вакцину, другим — плацебо.

Отсутствия результатов третьей фазы клинических испытаний и поспешная регистрация изрядно подпортили имидж российской вакцины в мире и вызвали недовольства в научных кругах.

Однако, 2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовали предварительные результаты третьей фазы исследований российской вакцины, в которой принимали участие 19 866 человек. Так эффективность вакцины составила 91,6%, а серьезных побочных последствий ни у кого из добровольцев не наблюдалось.

«Спутник V» вводят двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. А условия хранения вакцины -18℃.

«Спутник V» кроме России, зарегистрирована в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее и Тунисе.

Кроме «Спутник V» есть ещё две российские вакцины от коронавируса. «Эпиваккорона» центра «Вектор», которая уже прошла регистрацию в российском минздраве и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН ожидает регистрацию.

Про эффективность «Эпиваккороны» и «Ковивака» ещё нет данных. Но условия хранения обоих вакцин составляют 2–8 °С (условия обычного холодильника).

Какой будет вакцинация в Кыргызстане

Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила 3 февраля на брифинге, что минздрав разработал национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19.

Но точных сроков начала вакцинации не назвала. 20 января и.о. вице-премьера Эльвира Сурабалдиева в своём твиттере писала, что «вакцинации не будет до июня 2021 года».

«Вакцины для профилактики коронавирусной инфекции включены в специальный перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу и медицинскому применению на территории Кыргызстана без регистрации. Также минздравом проводятся переговоры с производителем вакцины «Спутник V» по подготовке документов для регистрации в Кыргызстане», — сказала она.

Акматова также отметила, что минздрав разработал план по развертыванию прививочных пунктов в Чуйской области и городах Бишкек и Ош. Кроме того, для проведения вакцинации также будут привлечены мобильные бригады по иммунизации.

«По результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики. Для проведения вакцинации будут привлечены подготовленные медицинские работники, занимающиеся прививками в стране», — сказала Акматова.

Она также отметила, что ведутся работы по созданию цифровых приложений по электронной очереди, передачи сведений о возможных постпрививочных реакциях и иммунологического паспорта.

Этапы вакцинации

По словам Айнуры Акматовой, минздрав подготовил план поэтапной иммунизации кыргызстанцев и определил приоритетные группы, тех кто первым получит вакцину. Так вакцинация пройдёт в три этапа.

На первом этапе прививки получат:

медработники с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающие в красной зоне, группы семейных врачей, центров семейной медицины;

медработники неотложной скорой помощи, отделения интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или же смерти;

социально-демографические группы со значительно более высоким риском развития тяжелых форм заболевания — вакцинаторы, преподаватели учебных заведений, работники правоохранительных и силовых структур, работники сферы услуг, торговли и общепита.

На втором этапе прививки получат люди в возрасте 60 лет и старше, лица моложе 60 лет с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями и социально уязвимые слои населения.

На третьем этапе будут продолжены прививки за счет государства и донорских организаций среди населения.

«Вакцинация будет проводиться бесплатно и по желанию граждан», — отметила она.

Производство российской вакцины в Кыргызстане

Акматова также сообщила, что вопрос по налаживанию технологического производства российской вакцины в Кыргызстане до сих пор изучается. По её словам, ожидается решение российской стороны по возможным поставкам, условиям и ценовой политике вакцин, производимых в России.

Ранее Глава госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев сообщил, что готов открыть производство российских вакцин от коронавируса в Кыргызстане.

Он отмечал, что Госкомитет промышленности предложит кандидатов, которые могут заниматься производством, а российская сторона отправит комиссию и решит подходит ли компания для производства.