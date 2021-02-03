Представительница арестованного бывшего главы ГКНБ, экс-кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанова в своем фейсбуке сообщила о том, что утром среды, 3 февраля, их посетили оперативники ГКНБ.

«Провели обыск с изъятием всех аппаратов моих, забрали мужа на допрос в ГКНБ», — отметила она.

Асанова добавила, что связывает «весь беспредел» со своей работой в штабе Абдиля Сегизбаева.

Со стороны ГКНБ пока нет официальных комментариев по этому поводу.

Противостояние Сегизбаева и Жапарова

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

5 января 2021 года представительница Сегизбаева Айжан Мусаева направила заявление в Налоговую службу с просьбой предоставить данные по уплате налогов от Жапарова.

Причиной этому стали 15 млн сомов, поступивших в избирательный фонд кандидата из его «собственных средств». Однако пока информации о том, что уплата была произведена, не было обнародовано.

Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении сообщается о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Первомайский суд Бишкека 27 января вынес ему меру пресечения. По решению суда Сегизбаев пробудет в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 25 марта, на время досудебного производства. Адвокат Сегизбаева пытался обжаловать это решение, и назвал его незаконным, но безуспешно.

По данным генпрокуратуры, Сегизбаева подозревают в незаконных действиях: в том, что он, «умышленно дискредитируя перед населением страны», обвинял в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.