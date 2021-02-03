Государственный комитет национальной безопасности объявил тендер на постройку шести девятиэтажных жилых домов. Информация о тендере опубликована портале Государственных закупок.

Согласно тендеру, на строительство жилых домов планируют потратить 580 млн 935 тысяч сомов. Сами дома, согласно проекту, планируют построить на проспекте Чынгыза Айтматова в Бишкеке.

При этом, в документе говорится, что 9-этажные дома должны быть построены c объектами социального, культурного и бытового значений. По тендеру, победившая компания должна будет завершить строительство домов под ключ в августе 2022 года.