Посольство России в Кыргызстане сообщило, что правительство России приняло решение увеличить количество регулярных авиарейсов по маршруту Бишкек — Москва.

Так, с 8 февраля будут осуществляться по три регулярных рейса в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиа Траффик».

В посольстве отметили, что график регулярных полетов еще уточняется. Кроме этого в города России продолжают летать самолеты чартерными рейсами. Однако, чтобы попасть на такой рейс кыргызстанцам нужно иметь при себе соответствующие основание на полет.

После частичного снятия карантинных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, гражданам Кыргызстана позволили вылет в Москву регулярными авиарейсами, однако цены на эти рейсы достигают около 70 тыс сомов.

Известно также, что ранее российский «Аэрофлот» сообщила, что авиакомпания из-за коронавирусных ограничений отменяет часть весенних рейсов в страны Европы, Азии и ЕАЭС, в том числе и в Кыргызстан.

Тогда в компании сообщили, что с 28 марта по 30 апреля 2021 года эти ограничения коснутся Кыргызстана. На этот период из Москвы нельзя будет улететь в Бишкек и в Ош.