Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании Жогорку Кенеша 3 февраля рассказал о том, как Госкомитет будет бороться с коррупцией и ОПГ в стране.

Борьба с коррупцией

По его словам, ГКНБ проверит всех госслужащих на участие в коррупционных схемах.

«Вот избирается новый состав правительства. Впредь, начиная с членов правительства и ниже, все госслужащие, если в какой-то мере будут замешаны в коррупции, то они будут привлечены к ответственности в рамках закона», — сказал он.

По словам главы ГКНБ, за последние 2 месяца 2020 года АКС ГКНБ вернула в казну около 3 млрд сомов, а в январе этого года уже больше 500 млн сомов. Ташиев отметил, что до его руководства ведомством, АКС ГКНБ за все 10 месяцев 2020 года сумела вернуть только 116 млн сомов.

«Очень много украденных денег. У нас нет мыслей посадить всех чиновников, которые крали деньги из казны государства. Если этот человек вернет деньги в государство в рамках закона, то по статье «сотрудничество со следствием» можем их отпустить», — сказал он.

Борьба с ОПГ

Ташиев также заявил, что ранее в Кыргызстане организованная преступность управляла всем, «назначались на высокие должности и решали какой бизнес будет развиваться, а какой нет».

«Теперь такого не будет. У нас не будет «положенцев», «смотрящих». Если кто-то хочет стать вором в законе, то пусть живет в другой стране. […] Коррупция есть не только в государственной структуре, но и в бизнесе. Например, недавно один бизнесмен привез 7 контейнеров из Китая, говорилось, что привез около 100 телевизоров, а в ходе проверки оказалось, что 7000 телевизоров. Он теперь оплачивает 30 млн сомов. Кроме того, много людей замешано в преступлениях, связанных с наркотиками, среди них, есть даже генералы», — сказал он.

Глава ГКНБ отметил, что госкомитет продолжит борьбу с ОПГ и сказал, что не будет развития страны без решительных шагов и работы по принципу «меня не трогай — я тебя не буду трогать».

«Я надеюсь, что новые министры также меня слушают и, если кто-то будет замешан в коррупции, будем привлекать к ответственности, у нас на это есть полномочия», — сказал Ташиев.

Экономическая амнистия

Главой ГКНБ Ташиев стал 16 октября. Его на эту должность назначил его соратник Садыр Жапаров, который пришёл к власти в результате октябрьских событий.

Также тогда Садыр Жапаров объявил с 21 октября по 21 ноября 2020 года экономическую амнистию. Она противоречила действующему законодательству республики, но по данным Генпрокуратуры, амнистией все же воспользовался ряд кыргызстанцев. Так по словам Генпрокурора Курманкула Зулушева на 4 ноября фигуранты дел перевели на депозитный счет ГКНБ 382 млн 533 тыс сомов.

Кроме этого экс-зампред таможенной службы и главный фигурант расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана Раймбек Матраимов 24 декабря 2020 года возместил ущерб государству в 2 млрд сомов. Такой ущерб оценило ГКНБ. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

Также несколько депутатов разработали законопроект об экономической амнистии, который позволит кыргызстанцам не садиться в тюрьму, а откупиться за ряд преступлений, возместив определенный государством ущерб. Также поможет легализовать незаконно нажитые бизнес и имущество. 5 января 2021 этот законопроект подписал тогдашний и.о. президента Талант Мамытов.

Депутат Дастан Бекешев назвал инициативу «законным откупом», так как по его мнению она делит нарушителей закона на имущих и неимущих и нарушает конституционное положение о равенстве перед законом.