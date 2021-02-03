Пресс-служба правительства сообщила, что руководство Республиканским штабом по COVID-19 передано и.о. министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.

Об этом заявила и.о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева на очередном заседании штаба. По ее словам руководство временно передается замглавы штаба, и.о. министру здравоохранения, из-за того, что в новой структуре кабинета министров сокращаются должности вице-премьер-министров.

При этом она заявила, что нельзя расслабляться, так как в соседних странах уже выявлены новые штаммы коронавируса и поручила усилить режим безопасности на пунктах пропуска и аэропортах.

Кроме того, минздраву и минфину поручено ускорить решение вопросов по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

К слову, новая структура правительства, которую предложил кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов, значительно отличается от действующей.

В новом правительстве будет всего два вице-премьер-министра вместо четырех, количество министерств сократится до 12. При этом в предложенном Мариповым составе кабмина нет Эльвиры Сурабалдиевой.

«Пришла в сложное время. Знала, что временно. Об этом обговаривалось заранее», — сообщила она в своем твиттере.

Эльвира Сурабалдиева оставила свое депутатское кресло и заняла пост вице-премьер-министра после событий 5-6 октября, где она принимала активное участие. Тогда она выступала за импичмент Сооронбая Жээнбекова, а Садыра Жапарова называла нелегитимным премьер-министром.

Затем, когда парламент утвердил Жапарова на посту премьер-министра, она сдала свой депутатский мандат и ее утвердили на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам. 4 февраля исполнилось бы 100 дней, как она работает на этой должности.

«Холодильники» Бейшеналиева

И.о. министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, согласно предварительной версии кабмина, остается в своем кресле. При этом его не раз упрекали в том, что он путается в своих же словах и в данных, которые касаются работы его ведомства.

Последняя его оговорка была связана с вакцинами от COVID-19. Бейшеналиев сначала заявил, что холодильники для хранения вакцин от коронавируса предоставят USAID, но затем опроверг свои же слова.

Позже он заявил, что оборудование купит для кыргызстанцев UNICEF. Однако в организации сообщили, что у них нет таких планов.

Тогда Сурабалдиева сделала ему замечание и заявила, что пресс-служба минздрава будет извиняться из-за «необдуманных высказываний» Бейшеналиева.