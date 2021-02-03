Международная группа компаний Eurasian Resources Group (ERG) сообщила о смерти одного из своих основателей, миллиардера и мецената Алиджана Ибрагимова. Кыргызстанцы знали его больше как Графа Токмакского.

Причина смерти Ибрагимова в компании не называется, однако по некоторым данным, озвученным Kaktus.media, он умер в Бельгии от последствий коронавируса. Похороны пройдут в его родном Токмаке уже завтра, 4 февраля.

Бизнес Алиджана Ибрагимова

ERG работает в сфере добычи и переработки природных ресурсов и имеет производственные проекты в 14 странах на четырех континентах. У покойного, который был одним из основателей этой группы компаний, было 20% ее акций.



Партнерами его были олигархи Александр Машкевич (20,7 %) и Патох Шодиев (18,6 %), еще 40% акций ERG принадлежат правительству Казахстана. Также у Ибрагимова было 33% акций банковского и страхового холдинга — Евразийской финансовой компании.

По данным Forbes.kz, Алиджан Ибрагимов входил в топ-5 самых богатых казахских бизнесменов в 2020 году. Кроме вышеуказанного, также ему принадлежали 33% акций в АО «Евразийская промышленная компания» (это ТОО «Аэропорт Боралдай», ТОО «Альтаир Эйр» — аренда земли и ангаров, а еще гольф-клуб «Жайляу»).

Еще 33% акций были у Ибрагимова в АО «Евразийская производственная компания». Сюда входят порядка 17 организаций в сферах водоснабжения, производства и передачи электроэнергии, аренды торговых и офисных помещений, авиацион­но-технического комплекса, оптовой торговли.

По данным же Forbes на 2019 год, состояние бизнесмена оценивалось в $ 2,3 млрд.

Благотворительность Ибрагимова

В Токмаке Ибрагимов был почетным горожанином. Он оказывал поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожилым людям, помогал малоимущим семьям, ремонтировал городские дороги и участвовал в строительстве мечетей в Кыргызстане и Казахстане.

С началом пандемии он по некоторым данным помогал необходимым и при оснащении больниц в Кыргызстане. В Казахстане Ибрагимов стал первым представителем крупного бизнеса, сделавшим пожертвование в общественный фонд «Жана Павлодар» для поддержки противоэпидемических мер.

Так же он оказал помощь Павлодарской области и городу Алматы в борьбе с распространением COVID-19, перечислив каждому региону по 100 млн тенге из личных средств, а компания ERG направила 4 млрд тенге в Республиканский фонд Birgemiz.