Судебные разбирательства между семьей экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова и журналистами вновь затягиваются на неопределенный срок. Суд отказался запрещать распространение информации из расследований о причастности Матраимова к коррупционным схемам. Юристы Матраимова обжаловали этот отказ. Это привело к приостановке рассмотрения иска Матраимовых к СМИ по существу.

Адвокат Райымбека Матраимова и его жены Уулкан Сулаймановой (ранее Тургуновой) Татьяна Карыжинская 1 февраля подала ходатайство в Свердловский райсуд Бишкека с требованием запретить распространение в СМИ некоторых фраз из расследований. К примеру, «Ребята Раима приходят и собирают все деньги», «взамен, как говорит [убитый впоследствии информатор журналистов Айеркен] Саймаити, Матраимов гарантировал беспрепятственный поток товаров семьи Абдукадыра» и других.

Однако судья Жылдыз Ибраимова, которая является председателем Свердловского райсуда, а также рассматривает иск экс-таможенника к СМИ, не удовлетворила ходатайство юристов Матраимова. Адвокаты экс-таможенника намерены обжаловать этот отказ в Бишкекском горсуде.

Адвокатка «Клоопа» Фатима Якупбаева расценила действия представителей Матраимова как «намеренное затягивание дела».

«Они год назад уже такое ходатайство заявляли, но потом от него отказывались […] Отказ на такое ходатайство может быть обжалован в суде. И раз отказ обжалуется, то, соответственно, производство по существу приостанавливается, пока не решат этот процедурный вопрос», — заявила Якупбаева.

Она добавила, что рассмотрение жалобы адвокатов экс-таможенника может занять около месяца, а возможно и больше.

Судебные разбирательства между семьей Райымбека Матраимова и журналистами идут с декабря 2019 года. Тогда окружение экс-таможенника обвинило издания «Клооп», «Азаттык», а также журналиста Али Токтакунова в оскорблении чести и потребовало с них суммарно 45 млн сомов.

Матраимовы обратились в суд после того, как журналисты опубликовали серию расследований, в которых доказали причастность экс-таможенника и его семьи к коррупционным схемам.

Сам Райымбек Матраимов сейчас является фигурантом дела о коррупции. В октябре 2020 года он был задержан, однако суд отпустил его под подписку о невыезде. Позже Матраимов возместил государству ущерб в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов деньгами, а остальную часть недвижимостью. Однако в ГКНБ так и не пояснили, откуда у Матраимова были деньги на возмещение ущерба.

В декабре 2020 года власти США внесли Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в санкционный «список Магнитского». На последнем судебном заседании по иску Матраимова к журналистам выяснилось, что жена экс-таможенника сменила фамилию на Сулайманову. Адвокаты Матраимова это комментировать отказались.