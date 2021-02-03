Новым премьер-министр Улукбек Марипов на заседании Жогорку Кенеша 3 февраля сообщил, что тарифы на электроэнергию будут пересмотрены.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что, согласно постановлению правительства, тарифы на электроэнергию должны повышаться на 10% ежегодно.

«Этот вопрос стал политическим, и уже много лет тарифы не меняются. Этот вопрос нужно открыто обсуждать с народом и принимать решение. Сейчас все это прорабатывается. Нам нужно выходить из энергетического кризиса. Если тариф останется на прежнем уровне, это будет проблемой», – сказал Марипов.

В ноябре 2020 года нынешний президент Садыр Жапаров на встрече с жителями в Нарынской области заявил, что с весны 2021 года будут отменены ограничения на потребление электроэнергии, а тарифы останутся прежними.

«Скажу сразу, что решение будет принято не сейчас, не этой зимой. Предлагают снять ограничения весной следующего года. Конечно, можно было бы и сейчас. Но народ есть народ. Озвучиваются предположения, что в таком случае население сразу же перейдет от использования угля для отопления на электроэнергию. Это приведет к аварийным ситуациям на трансформаторных подстанциях, к выходу из строя ЛЭП», — заявил он.

Энергетический кризис в Кыргызстане

В этом году Кыргызстан вынужден приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как ранее сообщил бывший вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там сейчас всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Тарифы на электроэнергию в Кыргызстане изменились последний раз в 2014 году – сейчас потребители платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч. При достижении лимита в 700 кВт/ч каждый киловатт стоит 2,16 сома.

Не бытовые абоненты (промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители) платят по 2,24 сома.

Новый премьер-министр

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 февраля утвердили нового премьер-министра и структуру правительства. Новым премьер-министром стал Улукбек Марипов, который до этого был главой Счетной палаты.

Ранее кандидатуру Марипова одобрила парламентская коалиция большинства и профильные комитеты. Его на пост главы кабмина выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».

Сам Марипов в интервью сказал журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.