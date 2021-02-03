Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 февраля утвердили нового премьер-министра и структуру правительства. Новым премьер-министром стал Улукбек Марипов, который до этого был главой Счётной палаты. Указ о его назначении подписал президент Садыр Жапаров.
Новый премьер-министр
Ранее кандидатуру Марипова одобрила парламентская коалиция большинства и профильные комитеты. Его на пост главы кабмина выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».
Сам Марипов в интервью сказал журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.
«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.
Улукбек Марипов уже 32-й по счету глава правительства за неполные 30 лет независимости Кыргызстана (33, если считать за премьера Артема Новикова, который исполнял обязанности главы кабмина). Многие из премьер-министров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решёткой. И лишь в отношении 12 премьер-министров пока не было уголовного преследования за премьерство.
Новый состав кабмина
Кроме этого в результате слияния госструктур и изменения структуры правительства существенно сократились количество ведомств. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.
- премьер-министр — Улукбек Марипов;
- первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
- министр экономики и финансов, а также вице-премьер-министр — Улукбек Карымшаков;
- руководитель аппарата правительства и министр — Жениш Асанкулов;
- министр обороны (по согласованию с президентом) — Таалайбек Омуралиев;
- министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
- министресса юстиции — Асель Чынбаева;
- министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Кайрат Иманалиев;
- министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;
- министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;
- министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций — Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности — Кубанычбек Турдубаев;
- министр сельского, водного хозяйств и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;
- председатель Госкомитета нацбезопасности (по согласованию с президентом) — Камчыбек Ташиев.
Кому не нашлось места в кабмине Марипова?
- вице-премьеру Максату Мамытканову, члену «Чон Казат» и участнику октябрьского протеста;
- вице-премьерке Эльвире Сурабалдиевой, отказавшейся от депутатства. Участница октябрьского протеста;
- вице-премьеру Равшану Сабирову;
- рукаппу президента Бактыбеку Аманбаеву;
- министру финансов Кыялбеку Мукашеву;
- министру юстиции Марату Джаманкулову;
- министру экономики Санжару Мукамбетову;
- министру сельского хозяйства Тилеку Токтогазиеву, участнику октябрьского протеста;
- министру транспорта Бакыту Бердалиеву;
- министру культуры Нуржигиту Кадырбекову;
- министрессе труда Ализе Солтонбековой;
- главе госкомитета по делам обороны Эрлису Тердикбаеву;
- главе госкомитета промышленности Жыргалбеку Сагынбаеву;
- главе госкомитета информационных технологий Алтынбеку Исмаилову.
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Новость обновлена 03.02.2021 в 18:38