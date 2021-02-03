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Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 февраля утвердили нового премьер-министра и структуру правительства. Новым премьер-министром стал Улукбек Марипов, который до этого был главой Счётной палаты. Указ о его назначении подписал президент Садыр Жапаров.

Новый премьер-министр

Ранее кандидатуру Марипова одобрила парламентская коалиция большинства и профильные комитеты. Его на пост главы кабмина выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».

Сам Марипов в интервью сказал журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.

Улукбек Марипов уже 32-й по счету глава правительства за неполные 30 лет независимости Кыргызстана (33, если считать за премьера Артема Новикова, который исполнял обязанности главы кабмина). Многие из премьер-министров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решёткой. И лишь в отношении 12 премьер-министров пока не было уголовного преследования за премьерство.

Новый состав кабмина

Кроме этого в результате слияния госструктур и изменения структуры правительства существенно сократились количество ведомств. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

  • премьер-министр — Улукбек Марипов;
  • первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
  • министр экономики и финансов, а также вице-премьер-министр — Улукбек Карымшаков;
  • руководитель аппарата правительства и министр — Жениш Асанкулов;
  • министр обороны (по согласованию с президентом) — Таалайбек Омуралиев;
  • министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
  • министресса юстиции — Асель Чынбаева;
  • министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Кайрат Иманалиев;
  • министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;
  • министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;
  • министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций — Гулмира Абдралиева;
  • министр энергетики и промышленности — Кубанычбек Турдубаев;
  • министр сельского, водного хозяйств и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;
  • председатель Госкомитета нацбезопасности (по согласованию с президентом) — Камчыбек Ташиев.

Кому не нашлось места в кабмине Марипова?

  • вице-премьеру Максату Мамытканову, члену «Чон Казат» и участнику октябрьского протеста;
  • вице-премьерке Эльвире Сурабалдиевой, отказавшейся от депутатства. Участница октябрьского протеста;
  • вице-премьеру Равшану Сабирову;
  • рукаппу президента Бактыбеку Аманбаеву;
  • министру финансов Кыялбеку Мукашеву;
  • министру юстиции Марату Джаманкулову;
  • министру экономики Санжару Мукамбетову;
  • министру сельского хозяйства Тилеку Токтогазиеву, участнику октябрьского протеста;
  • министру транспорта Бакыту Бердалиеву;
  • министру культуры Нуржигиту Кадырбекову;
  • министрессе труда Ализе Солтонбековой;
  • главе госкомитета по делам обороны Эрлису Тердикбаеву;
  • главе госкомитета промышленности Жыргалбеку Сагынбаеву;
  • главе госкомитета информационных технологий Алтынбеку Исмаилову. 

Читать по теме: Помощник губернатора, депутата, Ниязова и Атамбаева. Что известно об Улукбеке Марипове, который может возглавить кабмин?

Новость обновлена 03.02.2021 в 18:38

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