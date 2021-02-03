Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 февраля утвердили нового премьер-министра и структуру правительства. Новым премьер-министром стал Улукбек Марипов, который до этого был главой Счётной палаты. Указ о его назначении подписал президент Садыр Жапаров.



Новый премьер-министр

Ранее кандидатуру Марипова одобрила парламентская коалиция большинства и профильные комитеты. Его на пост главы кабмина выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».

Сам Марипов в интервью сказал журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.

Улукбек Марипов уже 32-й по счету глава правительства за неполные 30 лет независимости Кыргызстана (33, если считать за премьера Артема Новикова, который исполнял обязанности главы кабмина). Многие из премьер-министров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решёткой. И лишь в отношении 12 премьер-министров пока не было уголовного преследования за премьерство.

Новый состав кабмина

Кроме этого в результате слияния госструктур и изменения структуры правительства существенно сократились количество ведомств. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим, социальным вопросам и силовому блоку.

премьер-министр — Улукбек Марипов;

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

министр экономики и финансов, а также вице-премьер-министр — Улукбек Карымшаков;

руководитель аппарата правительства и министр — Жениш Асанкулов;

министр обороны (по согласованию с президентом) — Таалайбек Омуралиев;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министресса юстиции — Асель Чынбаева;

министр здравоохранения и социального развития — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики — Кайрат Иманалиев;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр внутренних дел — Улан Ниязбеков;

министресса транспорта, архитектуры и коммуникаций — Гулмира Абдралиева;

министр энергетики и промышленности — Кубанычбек Турдубаев;

министр сельского, водного хозяйств и развития регионов — Аскарбек Джаныбеков;

председатель Госкомитета нацбезопасности (по согласованию с президентом) — Камчыбек Ташиев.