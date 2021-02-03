Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что сотрудники УВД области и РОВД Кара-Кульджинского района задержали подозреваемого в вооруженном нападении на милиционеров в ночь на 13 января.

В ведомстве сообщили, что для раскрытия этого преступления была создана следственно-оперативная группа, которая установила личность нападавшего.

По данным правоохранителей, подозревается 46-летний мужчина У.А., проживающий в одном из сел Кара-Кульджинского района.

«При проведении следствия под тяжестью улик он дал признательные показания о совершенном преступлении. По его словам, он много лет назад имел личные разногласия с некоторыми сотрудниками милиции», — сообщили в УВД.

В милиции рассказали, что по предварительным данным, мужчина стрелял из незаконно хранящегося огнестрельного оружия, которое он потом спрятал в своем доме, а приклад и одежду сжег в печи.

Сотрудники Кара-Кульджинского РОВД изъяли вещественные доказательства — ствол огнестрельного оружия, который он спрятал в трубе для ворот.

По данным правоохранительных органов, вооруженное нападение на милиционеров произошло ночью 13 января в Кара-Кульджинском районе недалеко от отделения милиции. Сообщалось, что неизвестный мужчина ранил двух милиционеров из ружья 16 калибра — одного в плечо, другого в спину. Был объявлен план «Перехват» и начато досудебное производство по статье «Покушение на убийство».