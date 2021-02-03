Юрист Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке сообщил, что он подал жалобу в МВД о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

Вместе с этим Жоошев просит вызвать экс-президента на допрос, так как ранее политики Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев сообщали в СМИ, что Жээнбеков причастен к массовым беспорядкам 9 октября 2020 года.

«В рамках уголовного дела необходимо допросить как свидетелей, так и самого Сооронбая Жээнбекова. Поэтому вчера я внес в МВД ходатайство о проведении следственных мероприятий и инициировании через Генеральную прокуратуру процедуры лишения Жээнбекова статуса экс-президента, как это предусмотрено в статье 12 Закона “О гарантиях деятельности президента и о статусе экс-президента”», — написал Жоошев.

Он добавил, что надеется на то, что прокуратура и МВД «сделают хоть половину работы» для лишения Жээнбекова статуса экс-президента, до его возвращения из Саудовской Аравии, куда он вылетел на малый хадж.

Ранее Жоошев уже сообщал, что пострадавшие в митингах 5-6 октября направили в Генеральную прокуратуру заявление о привлечении Жээнбекова к ответственности.

Граждане требуют привлечь Жээнбекова «за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов». Кроме этого, пострадавшие требуют, чтобы Жээнбекова лишили статуса экс-президента из-за этих действий.

Отставка Жээнбекова

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями.

На фоне этих беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

Занимая эти должности Жапаров провел кадровую политику, назначив на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли и досрочные выборы президента, на которых победу одержал Садыр Жапаров.