Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Смерть зафиксирована в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране скончались 1 415 человек.

Также штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 116 человек. В Оше, Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Чуйская область — 45;

Бишкек — 54;

Иссык-Кульская область — 11;

Ошская область — 5;

Баткенская область —1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 762 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 130 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 81 232 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 3 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежит 533 пациента, из них 32 — в реанимации, еще 139 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 646 пациентов лечатся амбулаторно.

Среди медработников за сутки выявили два случая заражения COVID-19, трое выписаны из стационаров и домашней самоизоляции. Всего за все время пандемии среди медработников выявили 4 179 случаев заражения, из них выздоровели только 4 095 человек.