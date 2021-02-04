Фонд «Исмаил Ата» получил две благодарственные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом от столичной мэрии и администрации Кара-Суйского района Ошской области. Об этом на своем телеграм-канале сообщило политдвижение «Баштан Башта». Ранее журналисты выяснили, что через этот фонд незаконно вывозились деньги, полученные от коррупционной схемы на таможне.

Фонд «Исмаил Ата» открыли и назвали в честь своего отца депутат Искендер Матраимов, его брат Тилек, бывший акимом Кара-Суйского района до октябрьских событий, а также экс-замглавы Таможни Райымбек Матраимов, признанный ГКНБ и США коррупционером.

Искендер и Райымбек Матраимовы на переднем плане

«Баштан Башта» в своем посту раскритиковало местных властей за поддержку фонда Матраимовых, которые «грабят страну, делая народ нищим».

«Создают благотворительный фонд, через который отмывают украденные деньги. Раздают продукты, на украденные у народа деньги, и обеляя этим себя. Создают партию, собирают воров и покупают голоса у нищего народа, что вылилось в революцию. Весь мир признает их ворами и добавляют в черные списки. Наша мэрия благодарит их», — написали активисты.

«За вклад в борьбу с COVID-19»

По данным Кара-Суйской райадминистрации, благодарственное письмо было передано представителям фонда на коллегиальном заседании 22 января в акимиате. На нем участвовал также полпред правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов.

«Были подведены итоги года, а также награждены подарками сотрудники, учреждения, главы и работники айыл-окмоту и молодежь района, которые достигли успехов и внесли свой вклад в борьбе с коронавирусом», — сообщает акимиат.

Кроме фонда «Исмаил Ата», благодарность была выражена ЦСМ Кара-Суйского района и молодежи села Каратай Нариманского айыльного округа.

Фото: Фейсбук страница фонда «Исмаил Ата»

Замакима Кара-Суйского района по соцблоку Мээрим Жороева рассказала журналистке «Клоопа», что от имени кара-суйцев награждались те люди и учреждения, которые во время пандемии оказали финансовую помощь на сумму более 300 тысяч сомов.

«Они закупили и раздали народу ИВЛ-аппараты, концентраторы, лекарства, СИЗ, маски, муку, масло, помогали деньгами. Поэтому мы им и дали благодарственное письмо», — сказала Жороева.

Получение награды также отметили на странице фонда на фейсбуке, подписав: «В трудные времена наша страна может увидеть настоящее лицо своих выдающихся сыновей».

Кроме награды от Кара-Суйского акимиата, активисты «Баштан Башта» опубликовали фотографию благодарностей от столичной мэрии. На ней использована формулировка «За активную гражданскую позицию и поддержку горожанам во время пандемии COVID-19».

Под документом от 30 декабря 2020 года стоит подпись и.о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева. На момент выпуска материала пресс-служба мэрии не смогла прокомментировать это фото.

Благотворительность фонда

Фонд Матраимовых действительно помогал властям бороться с коронавирусом. В конце мая 2020 года минздрав получил от него 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. Тогда благодарность «Исмаил Ата» выразил сам замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

До этого в марте и апреле фонд передал в Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора в городе Ош и минздраву 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Позже стало известно, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала экспресс-тесты от фонда «Исмаил Ата» из-за их низкой результативности.

Помимо помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, фонд Матраимовых не раз сообщал о благотворительной деятельности в поддержку малоимущих. В апреле депутат Искендер Матраимов сообщил о перечислении 10 миллионов сомов на государственный счёт, предназначенный для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также они закупили два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В фонде отмечали, что помимо этого, они раздали нуждающимся семьям в регионах страны 1200 тонн муки, 50 тонн растительного масла и 240 000 медицинских масок.

Историю происхождения денег для помощи государству и малоимущим семьям в фонде отказались афишировать.

Расследование журналистов

Благотворительная деятельность фонда вызвала большой резонанс среди общественности, потому что семья Матраимовых фигурирует в расследовании журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.

Одним из главных информаторов расследователей был Айэркен Саймаити. Он занимался отмыванием денег и их незаконным вывозом из Кыргызстана. Саймаити рассказал, что часть из них — $2,3 млн — он перевел в фонд «Исмаил Ата». Позже он был убит при загадочных обстоятельствах в стамбульском кафе.

Госфинразведка Кыргызстана подтвердила, что Саймаити действительно вывел за рубеж около $700 млн. Однако в ведомстве опровергли то, что в фонд Матраимовых поступили $2,3 млн.

По данным проверки, в фонд поступило лишь $199 тысяч. Такую же сумму называл и депутат Искендер Матраимов, но сказал, что не знаком с теми, кто переводит деньги в его фонд.

В октябре 2020 года главный фигурант расследований Райымбек Матраимов был задержан сотрудниками ГКНБ. Однако в этот же день его отпустили домой, потому что он заключил сделку со следствием и обещал выплатить в казну 2 млрд сомов ущерба.

В декабре США внесли Матраимова и его супругу Уулкан Тургунову в «список Магнитского», который предполагает ряд санкций со стороны американских властей.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил в конце декабря, что Матраимов возместил текущий ущерб государству. По его словам, следствие в отношении деятельности Матраимова еще не завершено. Теперь силовики будут изучать его связи с международной контрабандой — Россия, Китай, Казахстан и Узбекистан.