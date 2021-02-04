Сотрудники Управления землепользования и строительства (УЗС) мэрии Бишкека 4 февраля демонтировали входную группу в клуб PROMZONA и сцену для проведения концертов на открытом воздухе.

Фото: Издание Kaktus.media Фото: Издание Kaktus.media Фото: Издание Kaktus.media

Ранее основатель и арт-директор клуба PROMZONA Вадим Зарецкий опубликовал обращение относительно демонтажа объектов, расположенных около заведения.

«Привет, ребята! Хотим сказать вам огромное спасибо за поддержку и внимание, но хотим подчеркнуть: мэрия, УЗС и прокуратура действуют в правовом русле и корректно. Мы находимся в тесном контакте с властями, устраняем все недочеты и сделаем все возможное, чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов!» – написал он.

Привет, Ребята! Хотим сказать Вам огромное спасибо за поддержку и внимание, но хотим подчеркнуть: Мэрия, УЗС (Управление... Опубликовано PROMZONA Club Четверг, 4 февраля 2021 г.

В комментариях на своей личной странице в фейсбуке Зарецкий пояснил, что PROMZONA является арендатором участка и «исправно платит аренду». По его словам, этот вопрос должен быть адресован собственникам земли.

Демонтаж скульптур

Ранее прокуратура Октябрьского района Бишкека выписала протокол о том, что на скульптурную композицию у клуба не были оформлены документы. После этого композиция была демонтирована.

Депутатка парламента Ирина Карамушкина подняла вопрос о демонтаже скульптур на заседании парламента 4 февраля. Она попросила прокуратуру дать официальный ответ.

«На основании чего вчера в микрорайоне «Тунгуч» возле музыкального центра PROMZONA демонтировали скамейку, где были две скульптуры парня и девушки? 15 лет работает этот рок-клуб, 17 фестивалей было проведено. Ответьте! 15 лет работал центр, и сейчас вдруг выяснилось, что они установлены незаконно», – сказала Карамушкина.

Ранее Мэрия Бишкека заявила, что территория клуба была «самовольно расширена более чем на 35 соток».

«В 2005 году между мэрией и ОсОО “Граунд” были заключены договор аренды на земельный участок на улице Чолпон-Атинской площадью 0,036 гектара и договор купли-продажи на земельный участок площадью 2,383 гектара. Далее ОсОО “Ачыктык” приобрело вышеуказанный участок с договором купли-продажи», – рассказали в муниципалитете.

По данным муниципалитета, незаконно установленными является не только арт-объект, но и входная группа к клубу, сцена для выступлений Open Air и автопарковка.

Кроме того, мэрия утверждает, что управление землепользования и строительства (УЗС) уведомило компанию о том, что все незаконно установленные объекты будут устранены в течение пяти дней.

«Накануне администрация клуба добровольно демонтировала незаконные объекты. С 2005 года со стороны арендатора не соблюдались условия договора, 15 лет не выплачивались арендные платежи за использование муниципальной территории. Прокуратура внесла акты прокурорского реагирования», — пояснили в муниципалитете.