Премьер-министр Улукбек Марипов 4 февраля подписал указ о назначении Ализы Солтонбековой первой замминистра здравоохранения и социального развития.

До этого она занимала пост главы министерства труда и соцразвития с ноября 2020 года. Но, 3 февраля депутаты Жогорку Кенеша утвердили новый состав и структуру правительства, где в том числе предлагалось объединить министерство труда и соцразвития с минздравом. Теперь минздрав и министерство труда и соцразвития стали одним ведомством.

Премьер-министр Марипов до этого отмечал, что объединение столь разных министерств — это «не проблема», а штат ведомств сохранят. При этом неизвестно, будет ли сохранено прежнее количество сотрудников других служб, которые намерены объединить.

Однако этому воспротивились 17 НПО, которые работают в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и назвали слияние двух ведомств «недопустимым». По их мнению, такая реорганизация отдаст абсолютный приоритет медицинскому подходу к инвалидности.

Кроме этого, они считают, что бюджетные расходы будут осуществляться исключительно на медицинские способы решения проблем в сфере прав лиц с инвалидностью, оставляя социальный подход за бортом.

«Социальный подход, в отличие от медицинского, направлен на борьбу с более широким кругом проблем в сфере прав лиц с инвалидностью. Социальный подход обеспечивает создание безбарьерной среды общения, обучения и профессиональной подготовки лиц с инвалидностью», — отметили они.