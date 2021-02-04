АКС ГКНБ 3 февраля начала досудебное производство в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. На этот раз её и экс-председателя Свердловского райсуда обвиняют в «Злоупотреблении должностным положением»

По данным АКС, они распространяли в интернете видео, дискредитирующие отдельных представителей судебной власти.

Отмечается, что в феврале 2020 года в интернете была распространена видеозапись судебного процесса в Свердловском райсуде Бишкека, на которой можно увидеть спор судьи и подсудимого. После этого, Калиева внесла представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей, чтобы привлечь судью к дисциплинарной ответственности и объявить предупреждение.

По данным ГКНБ, позже в результате служебного расследования было установлено, что это видео снимала экс-председатель Свердловского райсуда Бишкека.

«Более того установлено, что экс-председатель Свердловского райсуда Бишкека «И.Ж.Б.», когда снимала судебный процесс умышленно уменьшала звук реплик подсудимого для компрометации действий неугодного ей судьи и придания видимости грубого отношения к участникам процесса», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете подчеркнули, что несмотря «на очевидные факты противоправных действий», она «укрыла результаты служебного расследования».

В чем ещё обвиняют Гульбару Калиеву?

Это не первое обвинение в адрес главы Верховного суда. Камчыбек Ташиев 24 декабря заявил о причастности Калиевой к коррупции при внедрении системы «Местный суд».

«Мы считаем, что она нарушила закон, посредством чего нанесла большой урон государству. Данный вопрос расследуется, дело будет доведено до конца», — заявил Ташиев.

Глава ГКНБ и само ведомство утверждают, что у них есть «неопровержимые доказательства» вины главы Верховного суда.

Следователи установили, что госорган заключил «фиктивный» договор с IT-компанией на разработку программного продукта. Предварительный ущерб государству оценивается в 8 млн сомов.

По этому факту уже были задержаны фигуранты дела. На основании этого ГКНБ направил в Дисциплинарную комиссию документы для рассмотрения и был готов задержать и Калиеву «хоть завтра».

Тогда Верховный суд опроверг все обвинения силовиков и заявил, что руководство не может быть причастно к коррупции, так как проект «Местный суд» контролировали международные организации.

Позже Совет судей обратился к бывшему и.о. президента Таланту Мамытову с просьбой «оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер» и напомнив о презумпции невиновности.

Сама глава Верховного суда заявила, что дело в ее отношении по факту коррупции начали еще весной этого года при Сооронбае Жээнбекове. Калиева отметила, что еще не видела материалы уголовного дела, но старалась не препятствовать следственным мероприятиям. По ее словам, она не подписывала ни одного документа для внедрения системы «Местный суд».

28 декабря стало известно, что Генпрокуратура внесла представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей на Калиеву. Её должны были рассмотреть 5 января, однако заседание перенесли по просьбе Калиевой из-за состояния ее здоровья.