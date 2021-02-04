Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова получила медаль «Датка айым» от МВД за эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и в честь всемирного дня выборов.

Также медалями «Шериктеш» от МВД были награждены члены Центризбиркома Тынчтык Шайназаров и Чинара Исмаилова.

Еще в октябре отношения между ЦИК и правоохранительными органами были более натянутыми — в офисе избирательной комиссии провели обыск и выемку документов. Кроме того, членов ЦИК пытались принудительно доставить на допрос по делу об октябрьских беспорядках после выборов в парламент.

Выборы, беспорядки и снова выборы

Выборы в парламент прошли 4 октября — большую часть мест в парламенте получили «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых, и «Биримдик» — связанная с кланом Жээнбековых. Эти партии были замечены в нарушениях во время выборов — их подозревали в подкупе, запугивании, использовании фейковых аккаунтов, злоупотреблении формой два и подвозе избирателей.

5 октября недовольные итогами выборов в парламент, куда не попали представители оппозиционных партий, провели митинг, который перерос в захват Белого дома и ГКНБ. Среди выпущенных на свободу политиков был Садыр Жапаров.

ЦИК отменила итоги выборов в парламент. Вскоре от власти отказался президент Сооронбай Жээнбеков и получивший к этому времени пост премьера Садыр Жапаров занял должность и.о. президента.

Хотя по Конституции и.о. президента не может баллотироваться на досрочных выборах президента, Жапаров баллотировался — а ЦИК не стала исключать его из гонки.

Позже журналисты-расследователи издания Factcheck уличили ЦИК в невнимании к нарушению — они узнали личности участвовавших в агитации охранников политика и подтвердили, что те были сотрудниками госохраны. Госслужащие не должны принимать участие в агитации. Один из сотрудников госохраны был племянником главы ЦИК Нуржан Шалдабековой.

В выборах президента победил Садыр Жапаров. Одновременно с ними прошел референдум по смене формы правления — страна вернулась к президентской форме.

Впереди у Кыргызстана выборы в местные кенеши, парламент и референдум по изменению Конституции.