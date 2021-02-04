Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19, все летальные исходы произошли в Бишкеке. По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1418 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб так же сообщил, что за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19. Больше всего их в Чуйской области и в Бишкеке:

Бишкек — 22;

Ош — 1 ;

Чуйская область — 25;

Ошская область — 4;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 1;

Один из инфицированных медик: он заразился в Бишкеке в «красной зоне». В целом же медицинских работников с диагнозом COVID-19 за время пандемии выявили 4180 случаев, 4097 из которых уже завершились выздоровлением.

По данным штаба КР по коронавирусу, за все время пандемии в стране выявили 84 832 случая заражения коронавирусом. Уже выписаны и вылечены 81 334 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.