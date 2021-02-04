Комиссия по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре горкенеша Бишкека провела 3 февраля очередное заседание. На ней депутаты горкенеша решили вернуть мэрии ее проект постановления о продлении моратория на выдачу земли для ее последующей продажи. Ранее и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил о своем желании и вовсе отменить этот запрет.

Вице-мэр Азамат Сагындык уулу рассказал журналистке «Клоопа», что члены комиссии «отказали» мэрии в продлении запрета «с учетом социально-экономического положения». Теперь стройкомпании смогут арендовать муниципальную землю под капитальные объекты.

В самом бишкекском горкенеше сказали, что представители мэрии на заседании сами «озвучили» свое нежелание продлевать запрет, поэтому комиссия и вернула проект постановления в мэрию.

При этом, мораторий на предоставление участков под объекты облегченного типа будет действовать до 2022 года. Его принимали вместе с отмененным запретом на капитальные объекты в апреле 2019 года.

Только срок по облегченным объектам был установлен сразу в три года, а по капитальным мэрия продлевала каждый год.

Во время обсуждения этого вопроса депутатка горкенеша Гульнара Молдобаева сказала, что всегда была противницей моратория, потому что он «мешает бизнесу».

Ее коллега Куванычбек Конгантиев сказал, что мэрия «сама не хочет» продлевать запрет на выдачу земли, и намерена отменить его «руками» депутатов. Но он поддержал эту инициативу и даже предложил отменить мораторий на выдачу земли не только под капитальные строения, но и под облегченные конструкции.

«Вы объясняете отмену моратория тем, что нужно пополнять бюджет, создавать рабочие места и так далее. Объекты облегченного типа — это то же самое. Я посмотрел ваши поступления, объекты облегченного типа больше приносят, чем капитальные объекты, там коэффициенты выше, чем у капитальных объектов», — передает его слова издание.

И.о. начальника Управления земельных ресурсов Бакай Турдугулов сказал, что в 2020 году проект о продлении моратория был внесен, чтобы принять Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Однако сейчас эти правила так и не приняты, поэтому возник вопрос о целесообразности продления запрета.

Депутат Конгантиев отметил, что УЗР «постоянно» не выходит на бюджет и не доходит до показателей, поэтому он готов поддержать полную отмену мораториев. Также он напомнил, что следующая сессия горкенеша может быть последней и нужно отменить запрет, чтобы «развязать руки» мэрии для ее работы.

Отмена моратория

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев еще в конце 2020 года рассказал о своих планах отменить этот мораторий для «пополнения горбюджета». Он планировал сдавать в аренду и продавать пустующие муниципальные земли.

«Все муниципальное имущество будем сдавать, сейчас все цифровизуется. Я уже сказал сотрудникам, что не допущу коррупции. Все, что возможно, пройдет через муниципальную казну», — заявил тогда он.

Тулобаев собрал вице-мэров для обсуждения отмены моратория и решил внести свое предложение на следующее заседание в горкенеше. Он запланировал также передать парковки и автобусные маршруты на аутсорсинг. Таким образом, и.о. мэра собирается получить 10 млрд сомов в городской бюджет.

По данным мэрии, 2 февраля комиссия УЗР заключила 113 договоров аренды муниципальной земли под облегченные объекты. Общая площадь предоставляемых участков составляет почти 3 тысячи квадратных метров на сумму 504 тысячи сомов.

Также заключено 18 договоров по аренде рекламных конструкций общей площадью в 280 квадратных метров.