Полномочный представитель президента в парламенте Анарбек Калматов на заседании 4 февраля заявил, что все последние задержания и использование меры пресечения законны.

«[Депутатка] Карамушкина сказала, что нынешняя власть и ГКНБ оказывает давление. Какое и кому оказывает, я не знаю. Про Сегизбаева сказала, что его незаконно арестовали. Как она может сказать, что его незаконно арестовали? Я как юрист даже не могу сказать, не видя ни одного документа. Не нужно просто огульно обвинять. […] А не так просто захотели и арестовали. Так не бывает», — заявил он.

Калматов отметил, что 3 февраля в парламенте был глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, и процитировал его, заявив, что «все процессуальные решения будут приниматься на основании закона».

Он также прокомментировал обращение депутата Дастана Бекешева, который призвал отпустить экс-замглавы МВД Курсана Асанова под домашний арест.

Полпреда президента прервал вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев. Он попросил чиновника не комментировать выступления депутатов.

«Я не комментирую, ко мне обратились, я отвечаю. Вы мне не мешайте, не перебивайте меня. Что я хочу сказать? У меня как и у вас нет полномочий указывать судьям. Вы же сами понимаете это», — ответил Калматов.

Полпред президента также прокомментировал вопрос депутатки Ирины Карамушкиной, почему Фарид Ниязов до сих пор не выходит под домашний арест.

«Для этого есть надзорный орган. Значит, он законно сидит там. Президент, когда нас собирал, строго настрого всем указал работать честно, добросовестно и с чувством высокой ответственности. Если кто будет нарушать закон, то он будет направлен в тюрьму. Работайте только на основании закона. Так и сказал. Это позиция президента», — ответил Калматов депутатам.

Бекешев в защиту Асанова

Ранее депутат Дастан Бекешев обратился к Калматову с предложением отпустить Курсана Асанова под подписку о невыезде.

«У главы государства в подчинении Госкомитет национальной безопасности. Курсану Асанову вменяют захват здания МВД. Это же немыслимо, чтобы один человек пошел и захватил милицию! Возникает вопрос, что у нас за милиция такая, что позволила одному человеку ворваться и захватить МВД, а потом 7 октября сделать построение?», – сказал он.

Бекешев отметил, что парламент не имеет права вмешиваться в судебные процессы, но «пресс-службы публикуют такие обвинения и появляются вопросы».

Карамушкина в защиту Сегизбаева, Асанова и Ниязова

Депутатка Ирина Карамушкина также затронула тему политических гонений и раскритиковала действия властей в отношении Курсана Асанова и Абдиля Сегизбаева.

«Всеобщее разочарование начинается с того, что продолжаются аресты бывших соратников Алмазбека Атамбаева. По каким-то надуманным обстоятельствам закрыли двух кандидатов в президенты – Курсана Асанова и Абдиля Сегизбаева. Я считаю, что это продолжение политических гонений», — сказала народная избранница.

Она поинтересовалась, почему до сих пор находится в заключении обвиняемый по кой-ташским событиям экс-руководитель аппарата Атамбаева Фарид Ниязов, когда других фигурантов дела отпустили под домашний арест.

«То, что он якобы является организатором беспорядков 5 октября [9 октября], какой-то абсурд. Это может вызвать недоверие, что власть работает в законных рамках и действительно намеревается навести порядок», — заявила депутатка.

Также Карамушкина подчеркнула, что накануне, 3 февраля, силовики допросили трех блогерок, две из которых работали в штабе экс-главы ГКНБ и кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева.

Допросы блогерок

Сотрудники ГКНБ 3 февраля увезли на допрос и провели обыски в домах двух работников штаба Абдиля Сегизбаева: Нурзады Токтогуловой и Кутмана Мукашева. Также силовики допросили блогерку Юлию Барабину. По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов.

Спецслужбы ходатайствовали в Первомайском райсуде о том, что все эти люди занимались в фейсбуке «возбуждением межнациональной и региональной розни», а также «побуждением граждан к насильственным действиям» через группу под названием «Правдоруб.кг». У всех при обысках изъяли ноутбуки и телефоны.

На следующий день, 4 февраля, на допрос в ГКНБ была вызвана супруга Мукашева Мээрим Асанова. Во время агитационной кампании на президентских выборах она работала пресс-секретарькой Абдиля Сегизбаева. Именно с этим Асанова связывает допросы и «весь беспредел».

Дело Асанова

Фото: Курсан Асанов

Первомайский суд Бишкека 28 января вынес меру пресечения экс-замглавы МВД Курсану Асанову. По решению суда Асанов пробудет в СИЗО-1 до 21 марта.

Его подозревают в захвате здания МВД и массовых беспорядках во время октябрьских событий 2020 года. Также, по словам его адвоката Таалайгуль Токтакуновой, Асанову инкриминируют ещё одну статью «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Ранее его адвокаты заявили, что по закону суд не может заключить под стражу Асанова, так как в отношении бывшего замглавы МВД уже применена мера пресечения в виде домашнего ареста (по Кой-Ташским событиям и по факту организации массовых беспорядков в октябре 2020 года), которые в настоящий момент имеют юридическую силу и никем не отменены.

Курсан Асанов был заместителем министра внутренних дел с 2011 по 2019 годы.

После захвата Белого дома митингующими против итогов парламентских выборов 6 октября Курсан Асанов объявил себя исполняющим обязанности министра внутренних дел. И даже успел провести несколько встреч с подчиненными.

Уже 10 октября Асанова задержали сотрудники ГКНБ — его подозревали в организации «массовых беспорядков» днем ранее. На митинге 9 октября на площади Ала-Тоо сторонники Садыра Жапарова столкнулись с участниками митингов против ОПГ во власти и сторонников Омурбека Бабанова и Алмазбека Атамбаева.

После задержания Асанов выставил свою кандидатуру на досрочных президентских выборах и обжаловал свою меру пресечения в Бишкекском горсуде. Тогда его отпустили под подписку о невыезде, чтобы он мог посещать с агитацией регионы страны.

Дело Сегизбаева

Фото: Абдиль Сегизбаев

Кандидата в президенты и экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». По решению Первомайского райсуда он заключен под стражу до 25 марта.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Дело Ниязова

Фото: Фарид Ниязов

Экс-руководитель аппарата президента Атамбаева Фарид Ниязов заключен под стражу до 10 февраля 2021 года. Он подозревается в организации массовых беспорядков, которые произошли 9 октября на площади Ала-Тоо. Адвокат настаивает, что Ниязова в тот день на митинге не было. Ранее адвокат заявлял о том, что подозрения в отношении Ниязова являются «беспочвенными».

«Мы все прекрасно понимаем, что массовые беспорядки организовали не они», – сказал Жоошев.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев неоднократно призывал суд отпустить всех сторонников из СИЗО: по его мнению, они виноваты только в том, что не предали его.