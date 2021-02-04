Уважаемые читатели, приносим свои извинения за публикацию неполной информации об Ибрагимове. В статью добавлена информация о его фигурировании в расследованиях и громких скандалах.

В Токмаке 4 февраля в последний путь проводили бизнесмена Алиджана Ибрагимова, известного в Кыргызстане как Граф Токмакский. Он умер 3 февраля в Бельгии. По данным некоторых СМИ, Ибрагимов скончался от последствий коронавируса.

Выразить свои соболезнования родным Ибрагимова приехали его бизнес-компаньоны и политики. Так, по данным «АКИпресс», на похороны приехали бизнес-компаньоны Ибрагимова — Александр Машкевич и Патох Шодиев, политик Омурбек Бабанов, депутаты Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев и Канат Исаев, полпред Чуйской области Мирбек Мияров, бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов и участвовавший на выборах президента Аймен Касенов.

В 14:00 планируется митинг-реквием. Затем тело Ибрагимова повезут на кладбище.

Кто такой Ибрагимов?

Алиджан Ибрагимов родился в Ферганской области Узбекской ССР в 1953 году. Но с самого рождения жил в Токмаке.

По данным Forbes.kz, Ибрагимов вошёл в топ-5 самых богатых казахских бизнесменов в 2020 году. А по данным Forbes на 2019 год, состояние бизнесмена оценивалось в $ 2,3 млрд.

Ибрагимов один из основателей группа компаний Eurasian Resources Group (ERG). ERG работает в сфере добычи и переработки природных ресурсов и имеет производственные проекты и в 14 странах на четырех континентах. У покойного, который был одним из основателей этой группы компаний, было 20% акций.

Партнерами выступали олигархи Александр Машкевич (20,7 %) и Патох Шодиев (18,6 %), еще 40% принадлежат правительству Казахстана. Также у Ибрагимова было 33% акций банковского и страхового холдинга — Евразийской финансовой компании.

По данным Forbes.kz, Алиджан Ибрагимов входил в топ-5 самых богатых казахских бизнесменов. Кроме вышеуказанного, также ему принадлежали 33% акций в АО «Евразийская промышленная компания» (это ТОО «Аэропорт Боралдай», ТОО «Альтаир Эйр» — аренда земли и ангаров, а еще гольф-клуб «Жайляу»).

Еще 33% акций были у Ибрагимова в АО «Евразийская производственная компания» — это порядка 17 организаций в сферах водоснабжения, производства и передачи электроэнергии, аренды торговых и офисных помещений, авиацион­но-технического комплекса, оптовой торговли.

По данным Forbes на 2019 год, состояние бизнесмена оценивалось в $ 2,3 млрд.

При этом за пределами евразийского пространства и он, и его партнеры фигурировали в ряде расследований и громких скандалов. Согласно расследованию «Важных историй» и OCCRP, Патох Шодиев, Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич обвинялись в коррупции и незаконном отмывании денег по линии одной из их компаний, которая занималась авиаперевозками. Еще одна ветка их авиабизнеса «засветилась» в коррупционном скандале с участием французского экс-президента Николя Саркози.

Кроме того, по данным Financial Times, ФБР заинтересовалось смертью двух топ-менеджеров ERG, которые работали в Южной Африке. До их смерти на них выходили представители Службы по борьбе с финансовыми махинациями в крупных размерах при правительстве Великобритании, и менеджеры могли быть свидетелями по делу о мошенничестве, взяточничестве и коррупции в Африке.

В Кыргызстане и Казахстане официально у покойного при этом не было проблем с законом. Правда, косвенно фамилии Ибрагимова, Шодиева и Машкевича всплыли рядом с фамилией бывшего президента Атамбаева. Атамбаева обвиняли в аффилированности с компаниями ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани», которые поставляли уголь на ТЭЦ столицы. Поставки у обеих компаний шли только с месторождений АО «Шубарколь комир», которое входит в ERG.