Представительницу экс-кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева Мээрим Асанову вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом в интервью Kaktus.media сообщили её близкие.

Днём ранее на допросе в ГКНБ побывал её супруг, после того, как сотрудники спецслужбы провели обыск с изъятием телефонов и ноутбука в их квартире. Сама Асанова тогда осталась с двумя малолетними детьми и заявила, что связывает «весь беспредел» со своей работой в штабе Абдиля Сегизбаева.

Позже выяснилось, что обыски прошли в доме еще одной сотрудницы штаба Сегизбаева Нурзады Токтогуловой, и в доме блогерки Юлии Барабиной, и их обоих увезли на допрос за публикации в фейсбуке.

По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов.

О причине обысков и допросов стало известно после того, как журналист Канат Каниметов опубликовал на своей страничке в Facebook копию постановления Первомайского райсуда, в котором сообщалось о ходатайстве сотрудников ГКНБ. В нём сотрудники спецслужбы указали, что Барабина, Асанова и её супруг публикуют в фейсбук-группе Правдоруб.кг «провокационные материалы направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

«Выяснилось, что преследуют девчонок за посты в соцсетях. Следователь даже заботливо вписал в ходатайство заголовки этих постов: «Китайский след» — видимо речь идёт о связах Садыра Жапарова с Поднебесной; «В госрезиденции живёт зэк» — пфф, а чё не так что ли?; «Кыргызстан – два психа у власти» — а чё калппы?; «Бакиевы: реванш по полной программе» — тут вообще чип-чистая правда. Охуели что ли за это гнобить?» — написал Каниметов.

Позже Асанова на своей странице в фейсбуке записала короткое видео, в котором дала комментарий о случившемся.

«Я, Юля [Барабина], Нурзада [Токтогулова], Кутман [Мукашев] — всех нас пытаются привязать под эту статью «Разжигание межнациональной розни», это полный бред. Просто это наверно та статья, которую можно привязать к каждому блогеру, каждому журналисту, когда не за что зацепиться», — сказала она.

По словам Асановой, все те, кто с ней знаком, читает ее в соцсетях или работал с ней, могут подтвердить, что обвинения не соответствуют действительности.

«Информация пошла по всем [телеграм] каналам, чатам, что мы призывали к насильственному захвату власти, к чему-то еще, что мы какие-то террористы. Ну это полный бред. Ну трех девчонок обвинять в разжигании межнациональной, межрегиональной розни, в призывах к насильственному захвату власти…Кажется перегнули немного», — заключила она.

Официального заявления со стороны пресс-центра ГКНБ пока нет.

Кандидата в президенты и экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». По решению Первомайского райсуда он заключен под стражу до 25 марта.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.