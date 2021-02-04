Назначенный накануне премьер-министром Улукбек Марипов провел первые кадровые перестановки вне кабмина. Пресс-служба правительства сообщила, что он снял с должности акима Ноокатского района Ошской области своего родного брата, Бакытбека Марипова.

«Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции КР, в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом Улукбека Марипова», — поясняют в отделе информационного обеспечения правительства.

Кроме того, по данным структуры, это было сделано, потому что Марипов желает помочь реализации указов Садыра Жапарова.

«Одним из основных направлений указа президента «О новой государственной кадровой политике» является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов», — пояснили в правительстве.

Что известно о Бакытбеке Марипове?

Бакытбек Марипов младший брат Улукбека Марипова. После октябрьских событий 2020 года он стал акимом Ноокатского района, указ о его назначении подписал лично Садыр Жапаров 13 ноября, когда был и.о. президента и премьер-министром.

Ранее Бакытбек Марипов несколько лет возглавлял родную сельскую управу Кыргыз-Ата. За это время Кыргыз-Ата в 2019 году стала лучшей сельской управой Ошской области.