Депутатка Ирина Карамушкина обратилась к силовикам с просьбой быть «осторожнее» с допросами и арестами политиков и граждан. Она затронула тему политических гонений на пленарном заседании парламента 4 февраля.

Пришедшая впервые за долгое время на заседание депутатов Карамушкина начала свое обращение с характеристики «новой» власти. По ее словам, она обещала проявить себя, как «законопослушная и образцово-показательная».

Депутатка считает, что поэтому кыргызстанцы сейчас ждут и поддержат «кардинальные» перемены к улучшению политической ситуации, экономического развития и культурного роста.

«Но всеобщее разочарование начинается с того, что продолжаются аресты бывших соратников Алмазбека Атамбаева. По каким-то надуманным обстоятельствам закрыли двух кандидатов в президенты – Курсана Асанова и Абдиля Сегизбаева. Я считаю, что это продолжение политических гонений», — сказала народная избранница.

Она поинтересовалась, почему до сих пор находится в заключении обвиняемый по кой-ташским событиям экс-руководитель аппарата Атамбаева Фарид Ниязов, когда других фигурантов дела отпустили под домашний арест.

«То, что он якобы является организатором беспорядков 5 октября [9 октября], какой-то абсурд. Это может вызвать недоверие, что власть работает в законных рамках и действительно намеревается навести порядок», — заявила депутатка.

Также Карамушкина подчеркнула, что накануне, 3 февраля, силовики допросили трех блогерок, две из которых работали в штабе экс-главы ГКНБ и кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева.

«Это всех окончательно убедило, что продолжается намеренное давление. При этом за 20 млн сомов выпускают прокурора — получается амнистия государственных карманников. Хочу обратиться к власти не повторять ошибок прошлого и научиться созидать», — призвала она.

Депутатка отметила, что власти могут показать свое стремление к улучшению лишь «реальными» изменениями в рамках закона и прозрачностью работы всех госструктур. Она сказала, что все граждане только поддержат это.

«Все устали от политических распрей, сегодня экономический кризис. Многие пришли в упадническое настроение, не только политики, но и простые граждане. Прошу быть осторожнее с допросами, арестами», — сказала Карамушкина.

Допросы блогерок

Сотрудники ГКНБ 3 февраля увезли на допрос и провели обыски в домах двух работников штаба Абдиля Сегизбаева: Нурзады Токтогуловой и Кутмана Мукашева. Также силовики допросили блогерку Юлию Барабину. По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов.

Представители спецслужбы ходатайствовали в Первомайском райсуде о том, что все эти люди занимались в фейсбуке «возбуждением межнациональной и региональной розни», а также «побуждением граждан к насильственным действиям» через группу под названием «Правдоруб.кг». У всех у них при обысках изъяли ноутбуки и телефоны.

На следующий день, 4 февраля, на допрос в ГКНБ была вызвана супруга Мукашева Мээрим Асанова. Во время агитационной кампании на президентских выборах она работала пресс-секретарькой Абдиля Сегизбаева, который сейчас находится в СИЗО. Именно с этим Асанова связывает допросы и «весь беспредел».

Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». По решению Первомайского райсуда он заключен под стражу до 25 марта.

Сам Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

Сторонники Атамбаева

Упомянутые Карамушкиной сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева: Фарид Ниязов, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев, экс-депутаты Равшан Джээнбеков и Мээрбек Мискенбаев, сама Карамушкина, Асель Кодуранова и Кундуз Жолдубаева проходят подозреваемыми по кой-ташским событиям 2019 года.

Дело до сих пор рассматривают, однако почти всех его фигурантов отпустили под домашний арест. После октябрьских событий Атамбаеву, Сагымбаеву и Ниязову предъявили новые обвинения в организации массовых беспорядков на митинге 9 октября. Сейчас бывший президент и Ниязов находятся под стражей до окончания следствия по нескольким делам.