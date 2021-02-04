Президент Садыр Жапаров в своем телеграм-канале 4 февраля сообщил, что в рамках реформирования правительства, в ближайшие полгода пост премьер-министра будет упразднен.

*Подлинность телеграм-канала подтвердила пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек.

«Упразднится должность премьер-министра, а также дублирующие государственные должности», — написал Жапаров.

По словам Жапарова, у членов нового правительства есть полгода, чтобы показать результаты своей работы. Он также добавил, что этап реформирования госорганов «требует времени».

Сейчас должность премьер-министра занимает Улукбек Марипов — указ о его назначении Жапаров подписал 3 февраля. В тот же день президент утвердил и новый кабинет министров и структуру правительства.

По новой структуре в Кыргызстане остались 12 министерств. Реформы в правительстве инициировал Садыр Жапаров еще будучи на посту и.о. президента в октябре 2020 года.

На эту должность Жапаров пришел при поддержке своих сторонников на фоне беспорядков после парламентских выборов 4 октября. Кроме изменений в составе правительства, Жапаров инициировал изменения Конституции и референдум по форме правления.

Все эти события стали следствием политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года. Выборы президента и референдум по форме правления прошли в Кыргызстане 10 января. На тех выборах победу в президентской гонке одержал Садыр Жапаров, вместе с этим избиратели на референдуме выбрали президентскую форму правления.

Теперь кыргызстанцев ожидает референдум по изменению Конституции и повторные выборы в парламент седьмого созыва.