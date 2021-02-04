Представитель Первомайского суда Бишкека сообщила журналисту «Клоопа», что 4 февраля суд оставил бывшего президента Алмазбека Атамбаева под арестом до 7 апреля.

Бывший президент Атамбаев проходит обвиняемым по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. На этом заседании его не было из-за проблем со здоровьем, сейчас он находится в исправительной колонии №47.

В суде также сообщили, что адвокат Атамбаева Замир Жоошев просил Первомайский суд изменить меру пресечения бывшего президента и выделить его дело в отдельное производство. Однако суд отклонил обе просьбы Жоошева.

Кроме этого, суд постановил оставить бывшего президента под арестом до 7 апреля.

«В связи с не этапированием обвиняемого Атамбаева ввиду его болезни, судебное заседание отложено на 18 февраля 2021 года к 14:00», — добавили в суде.

В этот же день у здания ГКНБ в Бишкеке собрались сторонники Атамбаева, которые требовали пересмотра дела о событиях в Кой-Таше. Вместе с этим митингующие потребовали отпустить бывшего президента под домашний арест и привлечь сотрудника спецназа «Альфа» Самидин уулу Сагынбека. Самидин уулу во время Кой-Ташских событий руководил операцией по штурму дома Атамбаева.

Верховный суд еще в конце ноябре 2020 года отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Эти инстанции признали его виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Тогда суд отправил дело Атамбаева на новый пересмотр

Атамбаев и дело Батукаева

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили еще весной 2019 года. Самого Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Однако позже выяснилось, что справка оказалась поддельной.

Расследование по делу Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало бывшего президента на допрос по делу об освобождении Батукаева.

Но Атамбаева проигнорировал все три вызова на встречу со следователем, что и стало причиной штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева. При спецоперации погиб один спецназовец и около 100 человек, находившихся в резиденции в тот день пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.