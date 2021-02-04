Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к парламенту с просьбой вспомнить о нормах действующей Конституции и законодательства, и не нарушать их во время рассмотрения поправок в основной закон страны.

Предпосылки к нарушениям уже есть: нардеп Акылбек Жапаров, который входил в число инициаторов поправок в Конституцию и в Конституционное совещание, заявил, что общественного обсуждения новой версии поправок не будет.

Он считает, что исправление проекта новой Конституции, которым занималось Конституционное совещание, и есть общественное обсуждение. При этом до сих пор новая версия Конституции не обнародована для граждан.

Кроме того, Жапаров-депутат говорит, что референдум о поправках пройдет уже 11 апреля 2021 года, а это значит, что все необходимые по закону нормы для изменения основного закона страны, соблюдать не будут.

Разбираемся, что не так с заявлением нардепа и чем это может обернуться.

Конституционное совещание не равно «общественному обсуждению»

Юристы напомнили, что Конституционное совещание появилось после указа и.о. президента, торага Таланта Мамытова о его создании. По итогам работы совещание должно было внести в Жогорку Кенеш предложения по проекту закона «О Конституции».

По действующей Конституции президент и и.о. президента не имеют права законодательной инициативы и вмешательства в процессы разработки и подготовки законов. А заниматься редактированием, замечаниями и предложениями НПА должны те, кто их предлагает.

Иначе говоря, деятельность и легитимность Конституционного совещания вызывает вопросы: по законодательству республики, все замечания и предложения по законам принимают их инициаторы. То есть, в данном случае этим должны были заниматься в парламенте.

«В соответствии с законодательством общественное обсуждение осуществляется инициатором проекта закона — в данном случае депутатами Жогорку Кенеша, которые обязаны принимать и обрабатывать все поступающие к проекту предложения. В связи с чем деятельность Конституционного совещания не может представлять собой процедуру общественного обсуждения», — отмечают в «Адилете».

А как должно проходить общественное обсуждение по закону?

После того, как над обнародованной версией проекта новой Конституции, который был вынесен на обсуждение ночью 17 ноября, поработало совещание, документ должен быть снова представлен на общественное обсуждение парламентом. И вот почему.

«Даже одно слово, указанное в Конституции, одновременно устанавливает права, обязанности, ответственность человека, гражданина, иностранного гражданина, юридического лица, государства, общества, народа Кыргызстана. Следовательно, исключение из проекта Конституции, опубликованного на сайте Жогорку Кенеша, даже одной важной нормы или статьи, либо включение в проект Основного закона хотя бы одной новой нормы или статьи, которой не было в первоначальном варианте, автоматически означает, что доработанный Конституционным совещанием проект Конституции является новым, другим проектом Конституции», — говорится в заявлении юристов.

Срок обсуждения должен быть не менее месяца, если только не происходят «обстоятельства непреодолимой силы», такие, как наводнения, война, разного рода катастрофы.

Сейчас же, «исходя из обозначенных выше норм законодательства, на данный момент объективно отсутствуют какие-либо обстоятельства непреодолимой силы, позволяющие сокращать срок общественного обсуждения проектов законов».

После общественного — парламентское обсуждение

После общественного обсуждения документ должен, с учетом всех поправок, уйти на парламентское обсуждение. Потому что поправки касаются обеспечения конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, правового статуса политических партий, некоммерческих организаций и СМИ.

Такие документы обязаны проходить слушания согласно действующему регламенту парламента. Только после этого депутаты могут рассмотреть проект закона.

«Таким образом, Жогорку Кенеш не вправе приступать к рассмотрению проекта закона в случае несоблюдения обязательной процедуры общественного обсуждения», — говорят юристы.

Только потом, со всем пакетом сопроводительных документов, законопроект идет к нардепам на рассмотрение торага. При этом, к проекту должна быть в обязательном порядке приложена также справка-обоснование, которая должна содержать информацию о результатах парламентского слушания и общественного обсуждения. Если ее нет, то документы обязаны вернуть, таков регламент.

Почему проект Конституции нельзя рассмотреть и утвердить за один день?

Законопроект должны рассмотреть комитеты парламента. Между каждым чтением проекта закона должно пройти не меньше 10 рабочих дней, но не больше 30 рабочих дней.

Одновременно в два или три чтения можно уложиться в нескольких случаях, в том числе, если дело касается законопроекта «по стабилизации социально-экономической ситуации, по вопросам правопорядка и безопасности в связи с введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации и/или с обстоятельствами непреодолимой силы». Сейчас в стране спокойно.

Потом законопроект должна рассмотреть Конституционная палата Верховного суда. Если там признают, что будущие поправки вредят фундаментальным правам и свободам человека и гражданина, принципам демократического, правового, светского государства и нарушают порядок внесения поправок в действующую Конституцию, то законопроект отклоняют и больше к нему не возвращаются. Если все хорошо, то тогда проект идет на референдум.

Таким образом, на то,чтобы внести законопроект о поправках в Конституцию на обсуждение, провести его через парламент и Конституционную палату, требуется не менее 2 месяцев. Именно поэтому технически референдум не должен проходить 11 апреля. Если же какой-то из этапов внесения поправок сократят, это нарушит действующее законодательство.

А что будет, если все будет по-жапаровски?

Юристы подчеркивают: чтобы внести поправки в Основной закон страны, нельзя выкинуть какую-то из процедур, прописанных в пока действующий Конституции и законах.

Нельзя обойтись без общественного обсуждения уже дополненной Конституционным совещанием версии поправок, без парламентских слушаний, без соблюдения процедур рассмотрения проекта поправок в парламенте, или без заключения Конституционной палаты Верховного суда. Потому что нарушится «принцип открытости и ответственности государственных органов перед народом и осуществления ими своих полномочий в интересах народа».

Возникнут вопросы к законности референдума и законности самих поправок в Конституцию, а это может «поставить под сомнение законность и легитимность деятельности государственных органов и должностных лиц».

Кроме того, это ставит под угрозу и стабильность в стране. Конституция как общественный договор поддерживает баланс между политическими силами, но если ее действующая версия нарушается, а предлагаемая принимается с нарушениями законов, это может привести к новым конфликтам.

«Если одна из сторон, пользуясь своим временным положением, попытается навязать всем другим сторонам несправедливые условия общественного договора, это, по сути, будет катализатором усиления политической борьбы и несет в себе реальные риски повторения конфликтов», — заключают юристы.

«Ханституция»

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, которые создали партию «Мекенчил». По словам Жапарова, Кыргызстан должен стать президентской страной. Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, он почти сразу получил в народе название «Ханституция».

Инициировали поправки в Конституцию 80 депутатов — 23 члена «Республики — Ата-Журт», 18 депутатов СДПК, 14 нардепов из «Кыргызстана», 12 из «Онугуу Прогресс», семь из «Бир Бол» и шесть — из «Ата Мекена». Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан». При этом ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называли версию документа еще до редактирования ее Конституционным совещанием, откатом в авторитаризм, времена Курманбека Бакиева и даже в средневековье, и опасались за свободу народа, если ее введут. Экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Но 10 декабря парламент одобрил законопроект о референдуме сразу во втором и третьем чтениях, а 10 января 2021 года референдум прошел одновременно с досрочными президентскими выборами.

Каждое воскресенье в Бишкеке уже несколько месяцев проходит мирный марш несогласных с изменением Конституции. В марше участвуют сотни человек — они приносят с собой плакаты, в которых говорится о недопустимости «ханституции», давления на свободу и права человека, необходимости демократии и парламентаризма.