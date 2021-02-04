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Депутат Кубанычбек Жумалиев арестован на два месяца и отправлен в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский райсуд.

Вечером 4 февраля стало известно, что политик задержан АКС ГКНБ и подозревается в коррупции. Тогда же его привезли в суд, чтобы избрать меру пресечения.

По словам адвоката политика, депутата подозревают в злоупотреблении положением.

«Кубанычбек Жумалиев обвиняется в том, что он, будучи депутатом, злоупотребляя своим положением, незаконно получил лицензию на образовательную деятельность. Мой подзащитный для этого якобы оказал давление на каких-то чиновников», — сказал Жыргалбек Бабаев. Он пытался убедись суд отпустить Жумалиева под домашний арест.

Пока неизвестно точно, по какому именно делу задержан политик. Однако, ранее финпол начал досудебное производство в отношении депутата Кубанычбека Жумалиева и его родственников по факту мошенничества в особо крупном размере.

Поводом послужило заявление некоего немецкого инвестора «Б.Ф.», который является лицом зарубежной компании «М.Г.БВ». Сын и родственник депутата были задержаны, а после отпущены под домашний арест.

До этого, 20 октября финпол сообщил, что депутату запрещено выезжать за пределы Кыргызстана из-за досудебного производства по его имуществу, зарегистрированного генпрокуратурой. После 4 ноября прошли обыски финпола в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий, принадлежащих близким родственникам Жумалиева.