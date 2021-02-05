Адвокат Замир Жоошев сообщил журналисту «Клоопа», что для «объективного исследования» событий 9 октября 2020 года необходимо допросить политиков Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева.

*Контекст: Замир Жоошев — защитник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его советника Фарида Ниязова и телохранителя Каныбека Сагымбаева, которых подозревают в организации беспорядков 9 октября. В этот день в Бишкеке шли три митинга — против ОПГ, митинг за стабильность и митинг сторонников Садыра Жапарова. Участники митинга против ОПГ и за стабильность в результате объединились и пришли на площадь Ала-Тоо. Позже произошло столкновение между ними и сторонниками Садыра Жапарова.

В результате политика Тилека Токтогазиева ударили по голове, ранили телохранителя Темира Сариева, а в машину Атамбаева, предположительно, стреляли. Из-за беспорядков задержали Атамбаева и его сторонников.

Сейчас дело об организации митингов 9 октября находится на стадии расследования в МВД. Жоошев просит допросить Бабанова и Текебаева в качестве свидетелей по этому делу. Политики ранее сообщали, что за протестами мог стоять Сооронбай Жээнбеков.

«6 ноября [Омурбек] Бабанов сказал, что, по словам [Сооронбая] Жээнбекова, более половины участников митинга 9 октября были его сторонниками», — пояснил адвокат в интервью «Азаттык», добавив, что эти же слова Жээнбекова озвучил Текебаев в СМИ.

Бабанов упоминал о возможной причастности экс-президента Сооронбая Жээнбекова в интервью Kakatus.Media. Тогда он заявил, что на митинге 9 октября были люди Жээнбекова, о чем ему сообщил при встрече сам экс-президент.

Текебаев также говорил в интервью Super.TV, что Жээнбеков сказал ему о том, что больше половины людей на площади 9 октября были его сторонниками.

Кроме допроса политиков, Жоошев подал жалобу в МВД о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Также Жоошев считает, что необходимо допросить самого Жээнбекова о событиях 9 октября.

Отставка Жээнбекова

Экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября и последующих беспорядков.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями.

На фоне беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

Будучи на этих должностях Жапаров назначил на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Кстати, Ташиев возглавил Госкомитет нацбезопасности. Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли и досрочные выборы президента, на которых победу одержал Садыр Жапаров. Однако для того, чтобы изменить Конституцию, нужен еще один референдум, дата которого еще не назначена.