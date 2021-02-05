Аудитор Счетной палаты Айжан Садыркулова назначена исполняющей обязанности председателя Счетной палаты. Она будет занимать эту позицию до окончания срока ее полномочий аудитора.

Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ 3 февраля 2021 года.

Садыркулова была избрана аудитором Счетной палаты 17 марта 2016 года на 5 лет. До этого работала на разных должностях в Национальном банке Кыргызстана, а в 2013 году стала членом Правления НБ КР.

Она является дочерью убитого в 2009 году экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова.

Убийство Садыркулова

Садыркулов погиб в марте 2009 года, вскоре после своей отставки. За несколько месяцев до своей гибели экс-руководитель аппарата президента получил посылку с отрезанными пальцами и ушами, предположительно отправленную по приказу Жаныша Бакиева.

Изначально правоохранительные органы Кыргызстана заявляли, что Садыркулов погиб в автокатастрофе под Бишкеком, после того, как его джип «Лексус» столкнулся с легковой «Ауди».

После революции 2010 года, правоохранительные органы выдвинули версию о том, что авария была инсценирована, а Садыркулов был убит по приказу главы службы госохраны Жаныша Бакиева, брата президента, с которым у него в последние годы жизни серьёзно испортились отношения.

Пятеро из семи обвиняемых по делу о гибели Медета Садыркулова, экс-руководителя аппарата президента Бакиева, получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Двое других были освобождены по амнистии.

Новый премьер

Ранее пост главы Счетной палаты занимал Улукбек Марипов, 3 февраля он стал новым премьер-министром Кыргызстана.

Ранее кандидатуру Марипова одобрила парламентская коалиция большинства и профильные комитеты. Его на пост главы кабмина выдвинула фракция «Республика — Ата Журт».

Сам Марипов в интервью сказал журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.

Улукбек Марипов уже 32-й по счету глава правительства за неполные 30 лет независимости Кыргызстана (33, если считать за премьера Артема Новикова, который исполнял обязанности главы кабмина).

Многие из премьер-министров становились фигурантами уголовных дел и оказывались за решёткой. И лишь в отношении 12 премьер-министров пока не было уголовного преследования за премьерство.