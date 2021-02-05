Первомайский районный суд Бишкека 4 февраля избрал меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «Скай Мобайл» (оператор Beeline) Евгению Кражану.

Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ сроком до 12 марта 2021 года.

Кражана задержали и водворили в ИВС ГКНБ 2 февраля по подозрению в коррупции. Его подозревают в даче взятки должностному лицу Аппарата правительства за переоформление лицензии на радиочастоты.

По данным Генпрокуратуры, чиновники Госагентства связи, аппарата правительства и ГКНБ сговорились с частными компаниями и «пролоббировали» переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра.

Для ведения досудебного производства была создана межведомственная следственная группа из сотрудников Военной прокуратуры и Антикоррупционной службы ГКНБ.

1 февраля силовики задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека бывшего руководителя Госагентства связи при ГКИТС Чынгыза Бекташева. Его также подозревают в причастности к делу по радиочастотам.

По данным Генпрокуратуры, Бекташев в декабре 2016 года, вступив в сговор с чиновниками госорганов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра по заниженной цене.

«Стоимость лицензии при этом составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тыс сомов. В результате чего государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — отметили в надзорном органе.

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ с апреля 2020 года.

По этому делу 12 мая 2020 года Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову. Её подозревают в коррупции, а также в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот.

Вслед за ней арестовали ещё двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Он потребовал у тогдашнего премьер-министра доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

По словам депутата, при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тыс сомов, а при премьере Абылгазиеве уже 200 МГц продали за 700 сомов.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем и вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.

В начале декабря 2020 года Черногубовой и ещё нескольким фигурантам уголовного дела изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Затем 15 декабря АКС ГКНБ задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева.