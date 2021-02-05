К зданию бишкекского городского суда вышли потерпевшие от мошенничества с продажей генераторов на «космическом эфире». Они требуют, чтобы суд не менял меру пресечения и не отпускал под домашний арест второго подозреваемого по делу. Ранее адвокат потерпевших Анатолий Сафонов усомнился в действиях зампрокурора, по ходатайству которого был отпущен и сбежал первый подозреваемый.

По данным информагентства 24.kg, митингующие опасаются, что горсуд изменит меру пресечения Таабылды уулу Азамату и выпустит его из СИЗО. Он был задержан 18 января и водворен в СИЗО-1 на два месяца.

«Сегодня суд рассматривает апелляцию об изменении ему меры пресечения. Мы считаем, что родственники фигуранта вступили в сговор с сотрудниками прокуратуры. Мы боимся, что, оказавшись на свободе, Таабылды уулу Азамат может сбежать, как и его подельник, которого объявили в розыск», — передает издание слова одного из пострадавших.

В руках митингующие держат плакаты с надписями: «Суд! Не будь в сговоре с мошенниками», «Судья Н.Кожомбердиев, решите справедливо», «Нет освобождения Таабылды уулу Азамату», «Судьи, оправдайте доверие С.Жапарова» и «Зампрокурора Айдаров Алтынбек “крыша” мошенников?».

Ранее адвокат потерпевших Сафонов попросил генпрокуратуру дать оценку действиям зампрокурора Октябрьского района Алтынбека Айдарова. Именно он ходатайствовал об освобождении Таабылды уулу из-под стражи на следующий день после его задержания.

Сафонов попросил надзорный орган разобраться, насколько законной была апелляция об изменении меры пресечения и почему Айдаров приезжал в суд в нерабочее время.

При чем тут космический эфир?

По данным следствия, двое подозреваемых предлагали гражданам вместе заняться продажей генераторов, которые якобы работали на «космическом эфире».

«Они говорили, что генераторы будут работать на дешевой энергии. Люди верили и выделили достаточно большие суммы — $70 тысяч. Никола Тесла в свое время проводил разработку генераторов, работающих на космическом эфире», — рассказал адвокат на пресс-конференции 21 января.

Он добавил, что такого элемента, как эфир, нет даже в таблице Менделеева, но мошенники пошли на «ухищрения», сказав, что эти генераторы уже готовы и их осталось лишь собрать.

Также, по его словам, Таабылды уулу предложил одному из потерпевших в качестве возмещения ущерба автомобиль марки Land Rover Discovery и выписал ему гендоверенность. Однако позже, по словам адвоката, выяснилось, что эта машина была взята у третьего лица без его согласия.